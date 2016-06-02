من ملل الدرس إلى فراغ الإجازة

أطلقت وزارة التعليم برنامجا صيفيا ترفيهيا شاملا لتوفير الأنشطة والفعاليات الهادفة للطلاب والطالبات من خلال الأندية الصيفية للموهوبين، والأندية الموسمية التخصصية، والدورات التدريبية الصيفية، والأنشطة الإثرائية في جميع مناطق المملكة، وذلك أقل ما ينبغي أن تقوم به وزارة التعليم حماية للطلاب من أن يفسدهم الفراغ في أطول إجازة صيفية تمتد لما يقارب الشهور الأربعة، والفساد الذي يمكن أن يترصد الطلاب أشد خطرا مما كان يترصد أجيالا من الطلاب سبقتهم، وذلك بعد أن أصبح الطلاب مستهدفين من قبل جماعات التكفير والمتشددين وكذلك المنظمات العابرة للحدود والمستغلة شبكة الإنترنت لاستدراج الطلاب إلى مواقع الفتن أو تحريضهم ضد أسرهم ووطنهم.

إطلاق وزارة التعليم هذا البرنامج عمل إيجابي وهام غير أن الأهم من حصر هذا البرنامج في إجازة الصيف وبالتالي تقسيم العام الدراسي إلى قسمين قسم للدرس وقسم للترفيه، ذلك أن المفترض أن تتكامل العملية التربوية من جانبيها الدرس والترفيه بشكل متزامن لا ينفصل فيه جانب عن جانب آخر بحيث يكون الترفيه مستمرا طوال العام الدراسي على نحو يمكن من استثمار اليوم الدراسي الكامل أو نظام اليوم المفتوح الذي اعتمدته مدارسنا ذات يوم ثم تراجعت عنه لعجزها عن توفير الإمكانات التي تحقق استثمار ذلك اليوم كاملا درسا وترفيها.

المدارس وأندية الأحياء بحاجة إلى توفير الإمكانات التي تحقق تكامل العملية التربوية والفكر التربوي، ينبغي أن يتجاوز الفصل القسري المفتعل بين الدرس والترفيه وعندها قد لا نحتاج إلى إجازة صيفية بهذا الطول ولا عاما دراسيا بهذا الملل.

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".