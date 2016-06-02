هؤلاء أقوى من وزراء!!

لا يمكنني وصْف فحوى الخبر، الذي نشرته جريدة المدينة في ٢٣ شعبان، عن بعض مسؤولي الجهات الحكومية -أقلّ من مرتبة الوزيرـ ممَّن ينالون مزايا «سوبر» مُبالغًا فيها، كبدل السكن الذي تصل قيمته لنصف مليون ريال، وانتدابات السفر المستمرَّة، وغير الضروريَّة داخل المملكة وخارجها، والسيَّارات الحديثة والفاخرة، إلاَّ أنَّه سوء تصرُّف في المال العام، وربَّما فساد!.

والحمد لله أنَّه تمَّ إيقاف هذه المزايا في بعض الجهات، والحمد لله كثيرًا إن تمَّ إيقافها، أو ترشيدها في كلِّ الجهات، للصالح العام، لا للطالح الخاص!.

لكن هذا ليس بيت القصيد هنا، بل هو حال هؤلاء المسؤولين الذين يُعمِّرون طويلاً في مناصبهم، وقد يُعاصرون أكثر من وزير في نفس الجهة، يذهب وزير، ويأتي وزير آخر، وهم باقون، حيث لا يوجد نظام مُفعَّل لسقف زمنيّ لبقائهم في المناصب، ويخضع ذلك لقرار الوزير السابق أو اللاحق، إن شاء ثبَّتهم، وإن شاء أعفاهم، وهذا التعمير يُكسبهم قوة خارقة، ربَّما أقوى من قوَّة الوزير نفسه، ويجعلهم مراكز نفوذ في جهاتهم، وبامتزاج نفوذهم مع الصلاحيَّة الممنوحة لهم قد يتحوَّل هذا المزيج إلى ما ذكرته أعلاه، أيّ سوء تصرُّف في المال العام، وربّما فساد!.

لقد آن الأوان لتشريع نظام تسقيف زمني لبقاء كلِّ مسؤول دون مرتبة الوزير في منصبه، ٤ سنوات مثلاً، ليحلَّ محلَّه آخر، وفي هذا تجديدٌ إيجابيٌّ للفكرِ الإداريِّ ممَّا يحصل في الدول المتطوِّرة، وهو تداول مفيد للسُلْطة بما يُوفِّره من تنافس للتميُّز بين المسؤولين، خصوصًا في القطاعات الخدميَّة التي هي روح الاقتصاد والتنمية!.

نريد مسؤولين أقوياء بالإبداع في خدمة الوطن والمواطن، لا أقوياء ببدلاتهم، وانتداباتهم، وسيَّاراتهم!

*نقلا عن صحيفة "المدينة".

