هموم صحية مزمنة

1- الإنفاق غير المبرر

خلال العام يكون هناك تشدد في الموافقة على الميزانية التشغيلية لكل قسم داخل المستشفيات وكذلك لكل مستشفى تابع لوزارة الصحة.

بالطبع هذا التشدد يؤدي إلى تقليص الخدمة الصحية للحد الأدنى أو ما دون الأدنى، ولكن الصرف على نواح أخرى ليس له علاقة بعلاج المريض يستمر ويتزايد. بل إنك لتستغرب ان ترى أجهزة الكمبيوتر والطابعات في المكاتب أفضل من تلك التي تستخدم في خدمة المرضى.

ما أن تقبل السنة المالية على نهايتها حتى يدرك القائمون عليها في الوزارة وبعض المستشفيات أن هناك فائضا لديها فاق توقعاتها، فتبدأ حمى تصريف الفائض بعمليات الشراء والاستبدال حسب قيمة الفائض، لو كان ذلك التصريف ينعكس على مراجعة احتياجات المستشفيات والأقسام والوفاء بمستلزماتها لقلنا إنه استدراك محمود، ولكن التصريف يكون عادة فيما لا يخدم المريض من أثاث مكاتب وسيارات واستبدال طابعات لم يمض على استخدامها سوى الشيء اليسير إلى شراء أجهزة غالية السعر عديمة الفائدة إلى "بونص" يذهب في الغالب لمن لايستحق.

لا شك أن هناك مسوقين وربما سماسرة يصورون الأمور على غير واقعها، فمثلا كانت الوزارة في وقت مضى على وشك شراء ما يسمى بالكبد الصناعية بعد أن نجح المسوقون في رسم صورة غير واقعية لها مستغلين كثرة حالات التليف وزراعة الكبد وكانت التوصية بشراء المئات منها وتوزيعها على المستشفيات مع العلم أنها تكلف الملايين وليس لها أي فائدة وقد تصدت الجهات المختصة لذلك العبث حينها. ولكن استمر هذا النهج مع أجهزة أخرى كالقلب الصناعي "المكلف" الذي وزع على مستشفيات لاتعرف كيف تستخدمه، بينما رُفِضت طلباتها لشراء أجهزة تحليل انزيمات القلب المهمة في تشخيص جلطة القلب.

ولكي أكون منصفا فظاهرة التقتير خلال السنة ثم التبذير في الربع الأخير داء مستشر في أغلب الوزارات وهذا ما صرح به أحد القائمين على جهة رقابية كتبرير لقصور يعم الوزارات.

لا جديد في هذا المجال فلا تزال طريقة إدارة إعداد الميزانيات التشغيلية ومراجعة الحسابات كما كانت منذ الأزل. ولهذا استمر الخطأ في تقديرها وفي صرفها وفي معرفة الحالة المالية طوال أيام السنة.

فلا تستغربوا أن تروا ميزانية لاتسمح بشراء فحص بالغ الأهمية تكلفته آلاف ولكنها تبارك شراء أجهزة بالملايين يعرفون مقدما أنها لن تستخدم.

قاعدة محاسبية عربية بامتياز "مد رجلك على قدر لحافك".

*نقلا عن صحيفة "الرياض".