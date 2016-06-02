وزير الدفاع السعودي يشهد تخريج دفعة جديدة للقوات البرية

حضر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أمس، حفل تخريج الدورة ( 74 ) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، والدورة ( 43 ) جامعيين وذلك بمقر الكلية بالرياض وفق ما نقلته "واس".

وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله مقر الكلية قائد القوات البرية الفريق ركن عيد الشلوي، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء ركن ظافر الشهري.

وفور وصول ولي ولي العهد عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمة أوضح خلالها أن الكلية تتشرف بحضور ولي ولي العهد، منوهاً بالاهتمام المتواصل الذي تحظى به الكلية في تعزيز مسيرتها العسكرية للدفاع وحماية أرض الوطن، عبر تدريب طلابها على أحدث المهارات والتقنيات التي يشهدها العالم اليوم، مشيرا إلى أن من بين الخريجين طلبة من دولة الكويت وجمهورية موريتانيا الإسلامية.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين عبروا فيها عن فرحتهم بتشريف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لحفل تخرجهم ، مشيرين إلى جاهزيتهم العسكرية في الذود عن الوطن، داعين الله أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري للكلية، ثم جرى تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، وتقلدوا رتب تخرجهم.

إثر ذلك أعلنت النتيجة العامة للطلبة الخريجين، ثم كرم ولي ولي العهد المتفوقين، ثم عزف السلام الملكي.