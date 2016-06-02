‏‫صور.. إحباط تهريب قات بقيمة 1.5 مليون ريال بجازان

تمكنت شرطة محافظتي الريث والحشر التابعتين لمنطقة جازان يوم أمس من إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة من نوعي "القات والحشيش" عبر مهربين حاولوا توزيعها في محافظات عدة من المنطقة.

وأوضح اللواء ناصر الدويسي مدير شرطة جازان لـ"العربية.نت" أنه استمرارا للحملات اﻷمنية التي تنفذها شرطة منطقة جازان في تعقب مخالفي أنظمة اﻹقامة والعمل ورصد المهربين وإفشال مخططاتهم بالمواقع الجبلية الوعرة التي غالبا ما يسلكها المهربون ويختبئ بها المخالفون قبضت فرق الشرطة على عدد منهم وضبطت كميات من القات والحشيش المخدر ومبالغ مالية بحوزة أشخاص حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، وذلك في حملة أمنية نفذت.

وأشار الدويسي إلى أن تلك الحملات أسفرت عن القبض على 48 مخالفا لأنظمة اﻹقامة والعمل من الأفارقة، وإحباط تهريب أكثر من 2000 حزمة من نبات القات المحظور، باﻹضافة لـ8 بلاطات من مادة الحشيش المخدر تتجاوز قيمتهما المليون وخمسمئة ألف ريال، كان يسعى عدد من المهربين ترويجها داخل المنطقة وخارجها.

وتابع الدويسي أن فرق الشرطة أطاحت بـ6 أشخاص من جنسية عربية بحوزتهم أكثر من 26 ألف ريال اعترفوا بالحصول عليها من بيع نبات القات المحظور.