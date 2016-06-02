45 درجة بالظل.. حرارة نهار رمضان بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن شهر رمضان لهذا العام يتزامن مع فصل الصيف والذي يتسم ومن واقع السجلات المناخية، بطقس حار إلى شديد الحرارة وسط النهار ويميل إلى الاعتدال ليلاً، حيث درجات الحرارة العظمى اليومية بالقرب من سطح الأرض في الظل ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية.

وتتميز هذه الفترة بظهور تشكيلات من السحب المختلفة على المرتفعات الشرقية من مكة المكرمة باتجاه محافظة الطائف والمرتفعات الجنوبية، كما يندر هطول الأمطار في هذه الفترة، والرياح السطحية الشمالية بمعدل سرعة 6-10 كم في الساعة فيما تكون الرؤية الأفقية جيدة بشكل عام. وتتدنى في بعض الفترات من 4-6 كلم بسبب العوالق الترابية.