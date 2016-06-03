بالصور .. شاب سعودي بنى بيته بيده

شاب سعودي بنى بيته بيده، وتبنى مفهوم "العمل ليس عيباً" بعد حجب العادات والتقاليد كنزا مخفيا عن الشباب، فأطلق هاشتاق #أيديكم_فيها_خير لحث الشباب على العمل في مجال المقاولات، وقد قطع عهداً على نفسه بأن يعمل على استقطاب الشباب السعودي للدخول في هذا القطاع، متمنياً أن يكون سبباً في توطين مهن المقاولات ومساهما في تنفيذ رؤية السعودية 2030.

وزارة العمل كرمت الشاب عبدالعزيز الشعيبي الأسبوع المنصرم على مبادرته ومهارته في تخطي الصعوبات وتحويل عمله إلى احترافي، وأوضحت أن مثل هذه التوجهات تساعد في القضاء على التستر وبناء قاعدة شبابية وطنية تعمل بأيديها لنهضة الوطن، وقام مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بالمنطقة الشرقية عمر العمري بزيارته في مواقع العمل الميدانية والمشاريع التي يعمل بها والتعرف على العراقيل التي تواجه الشاب السعودي، واصفاً إياه بأنه من الشباب الذين يستحقون التكريم، متمنياً أن يكون هذا دافعاً له للاستمرار بالتقدم والتميز.

الشعيبي تحدث "للعربية.نت" أنه شهد إقبالا لافتا من الشباب السعودي الجاد الذي يريد العمل في هذه المهنة، حيث تواصل معه مباشرة خلال شهرين فقط أكثر من 1000 شاب وشابة ولكن تقف ثقافة العيب حاجزا في طريقهم، وشاهد إبداعات نسائية في مجال تصميم الجبس والبيوت واختيار الألوان والهندسة بشكل عام حيث أنهم حبيسو البيوت رغم إبداعاتهم، وأضاف الشعيبي أنه يخطط لإنشاء موقع إلكتروني يضم هذه المواهب ودعمها بعد تخلي الجهات الحكومية، فالمواطن السعودي سيكشف التلاعبات من العمالة الأجنبية ويحرص على بناء بلده .

أما عن بدايته فكانت عام 2009 في المنطقة الشرقية تعلم كيفية البناء والتعمير بعد روتين الشركات ووظائفها، فقام بصف الطوب ثم تدرج في العمل إلى أن ألم بجوانب عدة حيث تخطت عدد المشاريع التي عمل بها ما يفوق 48 مشروعاً بالإضافة الى 6 تعاقدات جديدة ستحدد في الفترة القادمة واجه فيها الكثير من الانتقادات والنظرات المستهجنة لطبيعة عمله، لكنه أصر على المضي قدما، وأكد الشعيبي: أن المردود المادي الذي يعود من مجال المقاولات يفوق العمل في أي شركة كموظف عادي.

واستغل الشعيبي وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر وسناب شات" كمنصة إعلانية رئيسية لمشاريعه وأعماله في هذا المجال، وذلك في سبيل استقطاب الشباب السعودي وتشجيعهم للعمل في مهن المقاولات وتكوين كوادر سعودية قادرة على إدارة وتطوير هذا المجال، ودعا الجهات الحكومية لدعمه حتى يستطيع تحقيق أهداف الحملة الرئيسية بتعليم الشباب هذه المهن وبالتالي توطينها بالكامل.

وقام عبدالعزيز بتدريب 7 من أصدقائه على كيفية بناء الطابوق وتركيب الجبس بورد في السقف والجدران، وتركيب البلاط للأرضيات والجدران، والدهانات والمعجون ومواد التعتيق، للعمل معه في هذا المجال.