توزيع مليون مصحف بأروقة المسجد الحرام في رمضان

توزع إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان أكثر من مليون مصحف من إصدار مجمع الملك فهد في جميع أنحاء المسجد الحرام وأروقته الداخلية ووضعها في 3783 دولابا من الخشب والنحاس والألمنيوم.

وبين مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام الشيخ محمد بن ريال السيلاني أنه تم توفير المصاحف المترجمة باللغات العالمية المتنوعة، والبالغ عددها (75) لغة حتى يتسنى للمعتمرين والزائرين بمختلف لغاتهم، تلاوة كتاب الله عز وجل بكل يسر وسهولة منها الأوردية والإندونيسية والتركية والفرنسية والبنغالية والإنجليزية.

وأفاد أن الإدارة تقدم برامج خاصة بالقرآن الكريم تعتني بالتعليم وإهداء المصاحف وتقديم برامج خاصة بالكتب العلمية والمطويات والكتيبات والوسائل التعليمية والتنسيق مع أكاديمية المسجد الحرام بخصوص الدورات التدريبية لموظفي الإدارة والمشاركة في المعارض والمحافل والمسابقات القرآنية وإقامة الدروس العلمية للعمالة باللغة الأوردية والإندونيسية علاوة على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ووضع خطط لهم منها نسخ كاملة من المصحف بلغة (برايل) عبارة عن (6) مجلدات للمصحف كاملاً وتوزيع نسخ (CD) بلغة الإشارة توضح بعض أحكام تجديد مصاحف برايل وإضافة التفسير الميسر ذي الحجم الصغير وزيادة المصاحف مترجمة المعاني إلى لغات متعددة وإهداء كتب مكتوبة بلغة (برايل) خلال موسم رمضان هذا العام 1437هـ.