إنشاء أول فرقة وطنية موسيقية في السعودية

وافق وزير الثقافة والإعلام ورئيس مجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون عادل الطريفي على إنشاء فرقة موسيقية تسمى "الفرقة الوطنية الموسيقية السعودية".

ومن مهام الفرقة، تنشيط الحراك الثقافي والمشاركة في المناسبات الوطنية والزيارات المختلفة داخل المملكة وخارجها للتعبير الموسيقي عن دور المملكة وحضارتها وفلكلورها وموروثها.

وقال الفنان حسن خيرات صاحب الفكرة لـ "العربية نت": إنها فرقة وطنية لمناسبات الوطن والحياة".

وأوضح الفنان خيرات أنها ستلبي كل المناسبات الوطنية وستكون داعماً لـ "هيئة الترفيه"، ولكل مناسبة من الأعياد وغيرها، بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون".

وسيترتب على تشكيل الفرقة الجديدة التي ستكون رافداً لجميع أنشطة الهيئة ذات الصلة إعادة جميع أعضاء الفرقة الموسيقية من الموظفين والمتعاقدين الموجودين حالياً في عدد من قطاعات الهيئة ووكالات الوزارة المختلفة، وتكوين فرقة موسيقية خاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون تحت مظلة القناة الثقافية باعتبارها الأقرب من حيث التخصص للاهتمام بهذا النشاط والاستفادة منه لدعم جميع برامج التلفزيون، واستحداث إدارة جديدة في القناة الثقافية تحت مسمى "إدارة الموسيقى والفنون الوطنية".

وسيتم تأمين الآلات الموسيقية الحديثة واستحداث استديو جديد مزود بنظام "بروتوز" متخصص في التسجيلات الموسيقية والغنائية والاوبريتات الوطنية.

يذكر أن الفنان حسن خيرات قد طرح فكرة إنشاء فرقة موسيقية وطنية وتمت الموافقة عليها من المشرف العام على القناة الثقافية محمد العيد والذي رفعه لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف الدكتور عبدالملك الشلهوب.

وقال الفنان حسن خيرات: "إن إنشاء الفرقة هي الحل لإعادة الهوية السعودية الموسيقية إعلامياً، وهي مصدر جاذب للشباب الموسيقيين ومن شأنها تهذيب الذائقة، مضيفاً أن وجود "الفرقة الوطنية الموسيقية السعودية" سيساهم في برامج الاحتفالات الوطنية ويشارك مع الهيئة العليا للترفيه.