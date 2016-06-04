السعودية.. المحكمة العليا تدعو لتحري هلال رمضان الأحد

دعت المحكمة العليا في السعودية، الجمعة، المواطنين، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء بعد غد الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، قالت فيه إنها "ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء الأحد الموافق 29 شعبان لهذا العام 1437 هـ (5 يونيو الجاري)"، بحسب البيان.

وأضافت المحكمة أنها "ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة"، نقلا عن وكالة أنباء الأناضول.

وأعربت المحكمة عن أملها "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".