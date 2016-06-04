السعودية.. 67% من برامج الأسرة على "يوتيوب" سلبية

أكدت دراسة متخصصة أعدها مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي، أن 66.7% من البرامج الأسرية المنشورة من قبل سعوديين على موقع "يوتيوب" تركز على الطرح السلبي.

وكشفت دراسة تحليلية متخصصة أعدها مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي عن قصور ملحوظ في الموضوعات السعودية المتعلقة بالأسرة على يوتيوب، حيث لم تتجاوز نسبها 26.7% من موضوعات تلك البرامج، والتي دارت حول تكاليف الزواج للشباب، وتكافؤ النسب، وصلة الرحم، ودور الوالدين في ذلك، في حين أن هناك موضوعات تحتاج إلى مزيد من التركيز مثل الفتيات المعنفات، وحضانة الأطفال".

وقالت معدة الدراسة، عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة تهاني الباحسين: "الحاجة ملحة لإعداد دراسات تقويمية للممارسات المهنية في وسائل التواصل الاجتماعي بما يسهم في تطوير أداء الإعلام المجتمعي، وعقد دورات تدريبية للشباب من الجنسين لتطوير مهاراتهم في توظيف التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في خدمة قضايا هادفة، واستخدام أسلوب خطابي يعتمد على الجانب العقلاني".