رؤية 2030 : الأنظمة أولاً

ونحن نعيش مرحلة انطلاق خطة التحول الوطني التي اعتمدتها قيادتنا الرشيدة رعاها الله من خلال رؤية 2030 والتي نستشرف من خلالها الكثير من الآمال والتطلعات التنموية التي ستُحدث في بلادنا بإذن الله الكثيرَ من قفزات التحول التنموي الوطني باتجاه العالم الأول ومن خلال تلك الخطة الطموحة يمكننا القول:

إن نجاحها لابد وأن ينطلق من أسس متينة تؤخذ في الاعتبار قبل التنفيذ ويأتي في مقدمة تلك الأسس :

- الأنظمة واللوائح الحاكمة لكل خطوة من خطواتها التي ترتكز عليها المؤسسات الحكومية التي تتولى التنفيذ لتلك الخطط ،لذا يستوجب أن تخضع تلك الأنظمة واللوائح للكثير من التطوير والتعديل ،بما يتناسب وطموحات وتطلعات تلك الرؤية وخاصة اذا أخذنا في الاعتبار أن أنظمة العديد من مؤسساتنا الحكومية المعمول بها حالياً كانت تشكو التقادم والضمور في الكثير من لوائحها وبنودها حيث إن البعض منها كتب قبل أكثر من نصف قرن وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أيضاً ذلك التسارع في الحراك التنموي العالمي في مختلف المناحي الحياتية.

- ضرورة أن تحصَّن تلك الأنظمة بعد وضعها بالضوابط الحازمة التي تضمن عدم الاختراق أو التجاوز بالطرق الملتوية لتحقيق مآرب شخصية ضد أي مخلوق كائن من كان ،حيث إن أغلب العمليات الفسادية التي كانت تنخر بعض مؤسساتنا كانت تتم عن طريق اختراق تلك الأنظمة واللوائح ودعماً لذلك يستوجب تكثيف المتابعة لتنفيذها على أكمل وجه .

-أن تنطلق تلك الأنظمة في سياقها لمتطلبات العمل المؤسسي الذي لا يتأثر بتغير الرؤساء بل تنطلق من عمل مؤسسي بحيث إن كل رئيس يكمل ما بدأه الآخرون قبله .

- ضرورة أن تتدرج تلك الأنظمة واللوائح وفق تدرج الخطط الموضوعة للمؤسسة البعيدة والمتوسطة والقريبة المدى منعاً للازدواجية وتضارب الصلاحيات .

-والأهم من ذلك أن تخضع كل تلك الأنظمة واللوائح للتطوير المستمر لتتحقق المسايرة الدائمة للمتطلبات التنموية المتطورة دائماً ولظروف العصر المحيطة بها حيث إن أحد أسباب فشل بعض مؤسساتنا الحكومية في تحقيق أهدافها التنموية يعود إلى تقادم أنظمتها ولوائحها .

- إن إحداث التطوير في الأنظمة واللوائح للمؤسسات يستوجب في مقابل ذلك أيضاً إحداث التطوير الموازي لها في الهياكل الإدارية كي تتناسب وطبيعة ذلك التغيير أو التطوير ومن الضروري أيضاً أن توضع المعايير المقننة لاختيار القيادات المناسبة لكل مؤسسة ولكل دائرة وفق طبيعة المهام الموكلة إلى كل مؤسسة أو دائرة .

ويقيني إن سمو ولي ولي العهد وكل معاونيه لوضع تلك الرؤية الطموحة لم يغفلوا ذلك ، فجميعنا نسعى لهدف واحد وهو بناء إنسان هذا الوطن الحبيب وتنمية المكان الذي يحتضنه وتحقيق أعلى درجات المعالي له بين كافة شعوب الأرض . والله من وراء القصد.

* نقلا عن "المدينة"