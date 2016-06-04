التحالف والمدفعية السعودية تقصف الحوثيين قبالة نجران

بعد هدنة استمرت أكثر من شهر، عادت المدفعية السعودية وطيران التحالف، ليل الجمعة - السبت، بقوة لاستهداف مواقع تابعة للميليشيات الانقلابية الحوثية على الحدود السعودية-اليمنية قبالة منطقة نجران بعد أن أطلقت الميليشيات قذائف تجاه مناطق مأهولة بالسكان.

وليل الاثنين الماضي، قامت مقاتلات التحالف العربي برد سريع ومفاجئ على إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا اعترضته قوات الدفاع السعودي، في سماء نجران، جنوب المملكة العربية السعودية.

وحلقت مقاتلات التحالف بكثافة في سماء صنعاء وبصوت مرتفع في رد فعل سريع على الصاروخ الذي انطلق من منطقة همدان.

وأطلقت ميليشيات الحوثي الصاروخ من منطقة قاع الراقي التابعة لمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.

وكان المسلحون الحوثيون قد أطلقوا من المنطقة ذاتها 3 صواريخ من نفس النوعية، وذلك خلال فترة الهدنة التي أُعلن عنها بين الأطراف اليمنية.