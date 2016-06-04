ننتظر مركزاً وطنياً للإنذار ومكافحة عمليات التجسس والاختراق

الحرب بالوكالة التي تخوضها إيران في أكثر من قطر عربي لم تعد حرباً تقليدية عسكرية في دعم الأحزاب والمليشيات الإرهابية، وإنما تحولت بفضل التقنية إلى حرب إلكترونية أيضاً، حيث أصبحت تمارس أعمال التجسس، والاختراق، وممارسة الإعلام المضاد في منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال معرّفات مجهولة أو معلومة المصدر والتوجه؛ لنشر الأكاذيب، وافتعال الأزمات، والتأزيم الطائفي الممنهج بين الصفوف الشعبية العربية ودول الخليج، والمملكة تحديداً على رأس تلك العمليات.

الحرب الإلكترونية الإيرانية تجاوزت مفهوم الإعاقة والتدمير للنظم والوسائل إلى تكوين مسرح عمليات مفتوح على جبهات عدة لاختراق المواقع الحكومية والإعلامية السعودية؛ بحثاً عن معلومات يمكن تسريبها، أو توظيفها، أو استغلالها في نشر مواد ومعلومات مكذوبة ومفبركة عن كبار المسؤولين في مواقع وسائل الإعلام التي تم اختراقها، كما حصل مؤخراً مع صحيفة الوطن التي تم اختراقها ونشر تصريح مكذوب وملفق عن سمو ولي العهد، وتم نفيه في حينه، والتحقيق في ملابساته.

حادثة صحيفة الوطن ليست المرة الأولى لعملية اختراق فاضحة تمارسها إيران؛ فقد سبقها محاولة تدمير النظم الإلكترونية لشركة أرامكو أكبر مصدر للنفط في العالم، وبعدها تسريب وثائق من موقع وزارة الخارجية، ومحاولات مستميتة في كل ثانية لمحاولة اختراق مركز المعلومات الوطني الذي يمثّل وعاء المعلومات الرسمي للدولة والمواطنين والمقيمين، وعلى الرغم من أن عمليات الاختراق محدودة، وتمثّل حالات معدودة، إلاّ أن تلك العمليات لن تتوقف عند هذا الحد، بل هي مستمرة، وتنتقل من مواقع رسمية وأخرى إعلامية، وحتماً ستصل إلى مواقع وحسابات شخصية للنخب وقادة الرأي العام في المجتمع؛ لمحاولة تأزيم الخطاب، وتعقيد المواقف، وتلوين الحقائق على مستوى الجبهة الداخلية المتماسكة.

الوعي المؤسساتي لعمليات الاختراق موجود، وهناك قدرات سعودية تم توظيفها للمتابعة والتنسيق، وبرامج حماية تقنية يُصرف عليها الملايين لتحقيق ذلك الغرض، كما أن هناك وعياً شعبياً في التعاطي مع مخرجات تلك العمليات، وتكذيبها، والتقليل منها، حيث اعتاد المجتمع السعودي أن يستقي معلوماته من مصادر رسمية، فضلاً عما يخص قيادته التي تكون تصاريحها منقولة من جهة رسمية محددة وهي هيئة وكالة الأنباءالسعودية، ولهذا لا يوجد لدينا قلق أو تردد كمواطنين من تكذيب الخبر الملفق على سمو ولي العهد والمنشور في صحيفة الوطن بعد عملية الاختراق، ولكن ماذا عن إقناع الإعلام الخارجي الذي تناقل الخبر؟، والتشويش واللغط الذي صاحب ذلك رغم النفي السريع لمحتواه من الجهات الرسمية.

مجلس الشؤون السياسية والأمنية ناقش موضوع الأمن التقني بعد عمليات الاختراق المتكررة والمحاولات المتعددة من جهات معادية من بينها إيران، واتخذ توصيات وقرارات وتوجيهات بأهمية اليقظة والحذر، والاستعانة بالخبرات والقدرات الفنية لتوفير أقصى درجات الحماية، ولكن مع أهمية ما تقرر لا نزال بحاجة إلى مركز إنذار مبكر على المستوى الوطني، تشترك فيه جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتجويد حوائط الصد فنياً، وسد الثغرات، والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة، فضلاً عن تبادل الخبرات، وتمرير الرسائل الاستباقية، ونشر الوعي الأمني للمعلومات، والاستخدام الآمن للمدخلات والعمليات والمخرجات، وتتبع ومحاصرة «الهاكرز» قبل وصوله إلى عملية الاختراق، وهي مهمة صعبة لكل حالة، ولكن مع وجود مركز الإنذار المبكر يمكن التقليل من هذه العمليات على مستوى المجموع، وتقييم الأداء الفني لكل جهة، ومساعدتها في تجاوز ما قد يعتريها من محدودية الخبرة والتعامل الأمثل في التصدي للاختراق.

نحن على ثقة من أن هناك جهات سيادية (الداخلية، الدفاع، الخارجية، الاستخبارات،..) لديها قدرات كبيرة ومميزة في حماية المعلومات، ومن ذلك مركز المعلومات الوطني الذي يدار بكفاءات سعودية استطاعت أن تُفشل كل المحاولات وتبقى على درجة عالية من الحذر والترقب، ولكن لا نزال بحاجة كمؤسسات مجتمع إلى نقل تجربة المركز إلى الجهات الأخرى في مهمة تعاون فني لحماية الوطن وسيادته، وتفويت الفرصة على إيران وغيرها للتسلق إلى أمننا ووحدتنا من خلال عمليات الاختراق المتكررة.

* نقلا عن "الرياض"