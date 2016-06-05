الاثنين أول أيام رمضان بالسعودية ومعظم الدول العربية

أعلنت السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن ولبنان وسوريا والعراق ومناطق السلطة الفلسطينية أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، بينما أعلنت سلطنة عمان أن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان في المملكة.

وفي القاهرة أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الاثنين هو غرة شهر رمضان بناء على ما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وفي الإمارات أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان كما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم الإثنين هو أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين الرؤية ذاتها وهو ما قالته أيضا نظيرتها في الكويت.

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن يوم الاثنين هو غرة شهر رمضان في الأردن.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان قوله في بيان "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1437هـ هو يوم الاثنين الواقع في 6 حزيران 2016 م ...".

وبدوره، أعلن مفتي الديار العراقية أن "غدا أول أيام شهر رمضان".

وفي دمشق نقل حساب "الوكالة العربية السورية للأنباء" على موقع "تويتر" عن القاضي الشرعي الأول بدمشق أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي المناطق الفلسطينية قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أعلن مساء الأحد أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

من ناحية أخرى ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان بسلطنة عمان أعلنت أن يوم غد الثلاثاء سيكون أول أيام الشهر في السلطنة.