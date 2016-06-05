السعودية.. إطلاق نار يصيب شابين بسبب "تويتر"

أدى نقاش حاد بين مغردين على موقع "تويتر" إلى خلاف تطور لاحقاً إلى مشاجرة جماعية استخدمت خلالها أسلحة نارية، نهاية الأسبوع في حائل. وأسفرت المشاجرة عن إصابة شابين بطلقات نارية، تم نقلهما إلى مستشفى الملك خالد العام لتلقي العلاج، وفقاً لمصادر إعلامية محلية نشرت الخبر.

وأوضح مصدر أمني أن المشاجرة بدأت بنقاش حاد بين شخصين في "تويتر"، قبل أن يتطور إلى مشاجرة بين مجموعة من الشبان بمتنزه "مشار" بحائل، أصيب فيها شخصان بطلقات نارية في البطن. وقال المصدر إن الجهات الأمنية تجري تحقيقا في الحادثة، تمهيدا لإحالة المتورطين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.