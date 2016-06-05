السعودية.. القبض على محتال يحول الورق إلى "مال"

ألقى رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة الدمام القبض على وافد إفريقي يدعي تحويل الورق إلى نقود، حيث يوهم المواطنين أنه مستثمر.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن رجال البحث الجنائي بشرطة الدمام تمكنوا من القبض على وافد إفريقي أربعيني لقاء تورطه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بإيهامهم أنه مستثمر ومن ثم يعرض عليهم مقدرته على تزييف العملة ومضاعفة أموالهم باستخدام مواد سائلة سوداء اللون يزعم أنه قام بتركيبها لتحويل الورق لعملة نقدية ورقية.

وقال الرقيطي: "تم القبض على المتهم بعد إعداد الكمين اللازم في مدينة الدمام وضبط بحوزته مبلغ مالي ومجموعة من بطاقات الائتمان والمواد السائلة المستخدمة في النصب والاحتيال".

وجرى إيقاف المتهم والتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بحوزته، تمهيداً لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.