بـ 4 لغات.. ألف رجل أمن بخدمة 30 ألف طائف بالساعة

يشارك ألف رجل أمن يجيدون التحدث بأربع لغات، سيعملون على خدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان، حيث سيرتدون أوشحة خاصة تميزهم عن الآخرين.

وأوضح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد عبدالله الغفيص في مؤتمر صحافي أمس السبت، أن رجال الأمن هؤلاء يتحدثون اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والأردو، مبيناً أنهم يمثلون نسبة 25% من تعداد القوة العاملة بالحرم والبالغ عددها 4 آلاف فرد و50 ضباطاً.

وقال العميد الغفيص إن رجال الأمن متحدثي اللغات سيرتدون أوشحة زرقاء على صدورهم ويتوزعون في الساحات والميادين والممرات، لتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والرد على استفسارات المعتمرين والزوار.

وبإزالة الجسر المؤقت، ارتفعت الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من 19 ألف طائف إلى30 ألف طائف بالساعة، ليبلغ عدد الطائفين في جميع أدوار الحرم إلى 107 آلاف طائف في الساعة، كما ظهر صحن المطاف بأبهى حلة وأحسن طرازٍ معماري ليتمكن فيه الطائفون من رؤية الكعبة المشرفة مباشرةً دون أي عوائق بصرية، ويؤدوا شعيرة الطواف بكل يسر وسهولة، فيما يجري مباشرة إكمال الأعمال المتبقية من الرواق العثماني والمكبرية الجنوبية.