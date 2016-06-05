تعرف على خطوات رؤية هلال رمضان شرعياً

أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا، رؤية هلال رمضان فلكيا، بعد اقتران الشمس والقمر الساعة الـ6 من صباح اليوم الأحد، وبدء الفراق بينهما وتشكل الضوء الضئيل على حافة جرم القمر لكنه أكد انتظار "الرؤية الشرعية بالعين المجردة".

وعن طريقة إثبات رؤية هلال رمضان شرعياً، تحدثت "العربية.نت" إلى رائي الأهلة عبدالله الخضيري، مبيناً أن حضور الرائين في مكان الرصد سيكون قبل غروب الشمس بخمسين دقيقة، حيث إن أفضل مكان لرؤيته في الأراضي المرتفعة عن سطح البحر، المنبسطة في امتدادها.

وأوضح أنه اعتاد منذ تسجيل أول رؤية له عن الأهلة في المجلس الأعلى للقضاء قبل أكثر من 30 عاماً على رصد الأهلة بالقرب من حوطة سدير.

أجرام لها شكل القمر

وأضاف الخضيري أنه يجب على الرائي أن يلم بأشكال القمر، ويميز الخيط الرفيع للهلال عند رصده، لأنه توجد كواكب أخرى لها الشكل نفسه مثل: كوكب الزهرة، على الرغم من صغر حجمه، ما قد يلتبس على البعض فيعتقدون أنه الهلال، في حين بين أن الهلال في لحظة الرصد يتميز ببياضه الظاهر في حجم خيط السبحة.

وفيما يتعلق بطريقة ترائي الأهلة فهي في مراحل ثلاث، وهي رصد حركة القمر في آخر أيام الشهر، لتحري رؤيته في الليلة التي تعلن فيها المحكمة العليا عن طلب التحري، ليذهب حينها الراؤون في مختلف أنحاء المملكة إلى الأماكن المرتفعة أو المنبسطة البعيدة عن التلوث الضوئي، ويقف الرائي شاخصا ببصره للسماء قبيل غروب الشمس ليتابع حركة الهلال حتى لحظة غروبه التي تستغرق دقائق معدودة.

الميقاتي

ويقف خلف الرائي في لحظة الترائي مساعده الذي يطلق عليه "الميقاتي"، ومهمته تسجيل وقت مشاهدة الهلال عندما يلحظه الرائي، حيث تتطلب مهمة الرائي الإمعان في النظر باتجاه موقع الهلال وتحديد خط سير الكواكب في السماء أثناء لحظة الغروب ليتمكن من رصد الهلال.

بعد ذلك ينضم الراؤون إلى لجنة الرصد الرسمية المكونة من: محكمة حوطة سدير، ومندوبي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة العدل، ومركز حوطة سدير، ويعدون محضرا في حالتي الرؤية أو عدمها يوقع عليه كل شاهد عن طريق موظفي المحكمة.

وصف الرؤية

وفي حالة ثبوت الرؤية فإن الشاهد يلزمه "ميقاتي" ليكشف مدة الرؤية التي استغرقتها فترة تحري رؤية الهلال، بينما يصف كل راءٍ، سواء في ورقة أو شفهياً، ما رآه أمام القاضي، خصوصاً إذا كان شكل الهلال مستويا أو منتصبا أو منحرفا، ويضيف لها وقت الرصد، ثم ينظر القاضي في تطابق الرؤية من خلال الاطلاع على الشهادات، ومن ثم ترفع الشهادات من مكان الرصد للمحكمة العليا، التي تتولى إعلان بدء الشهر.

وعن تحرّي رؤية هلال شهر رمضان، قال الرائي الخضيري: "إن المحكمة تكتفي عند دخوله بأخذ رؤية شاهد واحد فقط، بينما في خروجه تطلب الأخذ بشهادة رائيين، في حين لم يخفِ الخضيري استعانته في معظم الأحيان بأجهزة الرصد الفلكية للتثبت من الرؤية التي تتطلب معها الخبرة في معرفة خريطة السماء".