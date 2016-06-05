تلفزيون رمضان!

ينتظر أن يبدأ غدا شهر رمضان المبارك، ومعه ستبدأ رحلة الـ ٣٠ يوما من التعبد الإيماني، وأيضا رحلة «الغثاء» التلفزيوني الذي أصبح ملازما لهذا الشهر المبارك!

كنت كتبت قبل سنوات أدعو فيه منتجي البرامج والمسلسلات الرمضانية الهابطة لأخذ إجازتهم السنوية خلال شهر رمضان وأن يتركوا لنا هذه الأيام الثلاثين من أيام السنة لننعم فيها ببعض السلام من غثاء وسماجة برامجهم ومسلسلاتهم، لكن للأسف تصفد الشياطين في شهر رمضان، لكن بعض أقرانهم من الإنس ينشطون فيه!

كانت برامج رمضان سابقا تنحصر في برامج ومسلسلات ذات طابع إيماني وتاريخي وتثقيفي وتوعوي بالتاريخ الإسلامي ومكارم أخلاق الإنسان المسلم، وبرامج مسابقات مسلية وظريفة، ومسلسلات ترفيهية وكوميدية تضفي البهجة على ليالي رمضان، قبل أن يتحول الإنتاج التلفزيوني إلى برامج مسابقات تتبارى فيها بعض المذيعات على الغنج أكثر من تنافس المشاهدين على الجوائز، ومسلسلات تتبارى فيها الممثلات على إبراز المفاتن ويتنافس فيها المؤلفون على إبراز وتعميم صورة أكثر المظاهر قبحا وسلبية في مجتمعاتنا العربية!

شخصيا اخترت منذ سنوات عديدة أن أتوقف عن متابعة البرامج والمسلسلات الرمضانية باستثناء بعض برامج ما بعد الإفطار أو ما يتداوله الناس من مقاطع عبر برامج التواصل الاجتماعي، لكن المسألة لا تتعلق بي بل بمجتمع يجب أن نحميه ممن يفسدون ذائقته، أو يحولون «السماجة» إلى تجارة رابحة!.

* نقلا عن "عكاظ"