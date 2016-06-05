جازان.. سرق مركبة وبداخلها طفلة

ضبطت دوريات شرط المحافظات بمنطقة جازان، لصاً سرق إحدى المركبات من أمام سوبرماركت، بعد أن تركها صاحبها بوضع التشغيل وبداخلها ابنته التي تبلغ من العمر 4 سنوات.

وفي التفاصيل التي ذكرها بينها مدير شرطة جازان اللواء ناصر الدويسي لـ"العربية.نت"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن سرقة مركبة من أمام سوبرماركت بعد أن تركها صاحبها بوضع التشغيل وبداخلها ابنته، وقد تم عمل مسح أمني وملاحقته، واتضح أن الجاني قام بإنزال الطفلة بموقع قريب من مكان الحادثة وكانت بصحة جيدة وسلمت إلى والدها.

وبمتابعة السيارة، تبين أن اللص قد سلك الطريق الدولي بالمنطقة، حيث تم تضييق الخناق عليه حتى تم إيقافه والقبض على الجاني الذي جرى التحقيق معه واعترف بفعلته.

ودعا الدويسي كافة المواطنين والمقيمين قائدي المركبات إلى إطفاء المركبة وإغلاقها عند التوقف والنزول منها لأي غرض كان حتى لا تتعرض للسرقة، لافتا إلى أهمية التعاون والحرص والتنبه لذلك.