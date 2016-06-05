مغرب الأحد.. هلال رمضان سيمكث فوق مكة 20 دقيقة

قال الخبير الفلكي الدكتور، عبدالله المسند، هلال رمضان سيمكث مغرب اليوم نحو 21 دقيقة فوق أفق مكة، مبيناً أن تأكيد الرؤية الشرعية للهلال ستكون بعد غروب الشمس مساء اليوم الأحد بنحو 5 دقائق تقريباً.

وأوضح المسند لـ "العربية.نت" أن آلية تقويم أم القرى في حساب دخول الأشهر القمرية "متطورة وعصرية وتنسجم مع المعطيات الشرعية للرؤية". وأضاف أن شروط دخول الشهر الجديد وفقاً لتقويم أم القرى:

أولاً: حدوث الاقتران قبل مغيب الشمس بمكة.

ثانياً: غروب الشمس قبل القمر وفقاً لافق مكة.

ثالثاً: لا اعتبار لشروط إمكانية الرؤية، بمعنى متى ما ظهر القمر بعد الشمس ولو بلحظة دخل الشهر الجديد حسابياً.

وقال المسند: "يعتقد كثير من الناس أن رؤية هلال أول الشهر عبر المنظار الفلكي غير معتمدة من قبل الفقهاء، والصحيح أن هيئة كبار العلماء في السعودية أوضحت منذ عام 1403 وعبر فتوى صادرة آنذاك أن الرؤية تكون شرعية عبر المنظار الفلكي. ومما جاء فيها "إذا شوهد الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم ير بالعين المجردة".