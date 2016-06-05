ولي العهد: حريصون على العناية الفائقة بخدمة الحجاج

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أن قيادة السعودية حرصت منذ تأسيسها على العناية الفائقة بخدمة الحجاج والمعتمرين.

جاء ذلك خلال كلمة ولي العهد التي ألقاها في ختام الاجتماع الذي عقد، السبت، برئاسة ولي العهد لعرض الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة والزيارة في المدينة المنورة، بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وقال ولي العهد: "أشكر وأقدر لأخي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ما يبذله من جهود لخدمة الحرمين الشريفين، فحضوره الدائم للاجتماعات الخاصة بهذا الشأن يعزز معنويات الجميع".

وأضاف ولي العهد: "الحمد لله إخواني رجال الأمن يؤدون أعمالهم المناطة بهم على أكمل وجه، وهذا ما تعودناه منهم دائما، وإخوانهم المواطنون والمعتمرون كلهم ثقة فيهم وهم أهل هذه الثقة، وإن شاء الله يحتسبون أجر هذا العمل من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد أجر دنيوي يوازي العمل الذي يقومون به".

وتابع ولي العهد: "الحمد لله الجميع منكم يعلم أهمية الدور الذي يقوم به لخدمة المعتمرين والزوار في هذا الشهر الفضيل وغيره من الشهور"، وأكد سمو ولي العهد أنه سيعمل على توفير جميع الاحتياجات العملية التي يطلبها منه إخوانه رجال الأمن في مختلف الأوقات.