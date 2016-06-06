اجتماع استثنائي لسفراء مجلس التعاون بالأمم المتحدة

عقد المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة اجتماعا استثنائيا، للرد على ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من اتهامات للتحالف العربي في اليمن بشأن الضحايا من الأطفال.

ورفض السفراء الخليجيون بصورة قاطعة التقرير، لعدم استناده إلى معلومات موثقة أو ميدانية.

وكان العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، استنكر في حديث خاص لـ"العربية.نت" ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، والذي أدرج التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، معتبراً التقرير متناقضاً مع قرارات الأمم المتحدة نفسها.

وقال عسيري: "التحالف دعم الشرعية في اليمن منذ اليوم الأول"، موضحاً "أن أهم أهدافه تكمن بحماية الشعب اليمني بمن فيه الأطفال من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216".