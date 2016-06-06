السعودية.. إقرار برنامج التحول الوطني اليوم

يعقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الموضوعات، ولاتخاذ عدة قرارات من بينها إقرار برنامج التحول الوطني المنبثق من "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد عقد اجتماعاً في قصر السلام بجدة، مساء الأحد، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" .

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن بينها برنامج التحول الوطني الذي رأى المجلس رفعه بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، للنظر في إقراره.

يذكر أن برنامج التحول الوطني هو أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية 2030"، وهي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.