توسيع صحن الطواف ليستوعب 107 آلاف طائف بالساعة

أضحى مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف مكتملاً في حلته الجديدة، وبات صحن المطاف يستوعب 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة.

وتقفز 279 متراً مربعاً، بالطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 30 ألف طائف في الساعة الواحدة، بفارق 10 آلاف طائف عن السابق.

وتشتمل التوسعة 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12350 متراً مربعاً.

وروعيت في هذه التوسعة الانسيابية في التنقل المباشر إلى أدوار التوسعة السعودية الثانية وأدوار المسعى وكذلك أدوار التوسعة السعودية الثالثة، والدور تحت الأرضي والأول والسطح.

كما يوفر مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف مسطحاتٍ داخلية، للصلاة تتسع لنحو مئتين وتسعة وسبعين ألف مصلٍ تقريبا، كما خُصص دور الميزانين لمسار ذوي الاحتياجات الخاصة ومستخدمي العربات.