السعودية: نطالب بتصحيح التقرير الأممي حول أطفال اليمن

عبّر مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الاثنين من نيويورك، عن شعور المملكة بخيبة أمل كبيرة من تقرير الأمين العام بشأن الأطفال في اليمن، مؤكداً أن الأمين العام بان كي مون استند على معلومات غير دقيقة وغير واقعية في تقريره هذا.

وأوضح أن تقرير الأمين العام لم يتم إعداده بالتشاور مع الدول والمنظمات ذات الشأن، كما أنه تجاهل الدور الإيجابي للسعودية ودول التحالف العربي في دعم الشرعية اليمنية. وشرح أن التحالف العربي يحرص على عدم وقوع خسائر بين المدنيين.

وشدد على أن الأرقام المذكورة في التقرير الأممي حول اليمن مبالغ فيها، مذكّراً بأن الحوثيين وأنصار المخلوع صالح هم من يقومون بتجنيد الأطفال ويزجون بهم في المعارك.

كما اعتبر المعلمي أن توقيت إصدار التقرير في الوقت الحالي يضر بمفاوضات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت.

وشدد على أن "التقرير غير إيجابي وطالبنا بتصحيح الأخطاء الواردة فيه.. لا نقبل إدراج اسم السعودية ودول التحالف في أي قوائم مسيئة"، مضيفاً: "نطالب بتصحيح تقرير الأمين العام فورا لحذف الاتهامات غير الصحيحة".