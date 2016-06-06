الشريف لـ"العربية.نت": مادة جامعية عن "المخدرات" قريبا

كشف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مشروع نبراس عبدالإله الشريف عن رفع دراسة لإدراج مادة جامعية في السنة التحضيرية عن خطر المخدرات.

وأوضح الشريف أن الدراسة بانتظار موافقة اللجنة الوطنية العليا برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية: "ستتضمن دراسة شاملة عن خطر المخدرات والأدلة والبراهين وآثارها الصحية والاجتماعية والنفسية، وتحديد المفاهيم الوقائية".

وأشار الشريف إلى أن الدراسة تابعة لمشروع "نبراس" الذي يستمر خمسة أعوام على مستوى السعودية كمشروع وطني رائد لتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات يقدم خدمات منها الاتصال المجاني 1955 لسهولة التواصل مع المجتمع تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات للعمل على الحد من مشكلة تعاطي المخدرات.

وتتمثل رؤية المشروع في الريادة العالمية في مجال الأعمال الوقائية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتتعدد برامج المشروع، لتشمل برنامج الأسرة والطفل، وبرنامج البيئة التعليمية، وبرنامج الإعلام والإعلام الجديد، وبرنامج الأبحاث، والشبكة العالمية "جناد".

ويحرص القائمون على المشروع على تفعيل دور المجتمع المدني في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، ما يفتح باب التطوع في المشروع في مختلف المجالات ولمختلف الأعمار، للإسهام في هذه القضية الوطنية، كما يعمد على قياس الأثر لجميع البرامج التي يقوم بها حيث شُكِلت للمشروع لجنتان تحكيميتان "محلية ودولية"؛ لقياس أثر تطبيق المشروع وتطويره وتقييم مساره وفق المعايير الدولية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها.