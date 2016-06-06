من يسجل حقيقة مجتمعنا؟

كنت وما زلت ألوم المؤسسات الثقافية والاجتماعية في التفريط بملايين من الأفراد ذوي الجنسيات المختلفة الذين يعيشون بيننا بما يمكن أن يسهموا فيه لتقديم الصورة الحقيقية لهذا المجتمع.

ويأتي هذا اللوم بعد سنوات طويلة من الإهمال لتلك الثروة البشرية وعدم الاستفادة منها في تقديم الصورة الحقيقية للمجتمع بدلا من استعارة الحكم على المجتمع من خلال رؤية أحادية.

ومنذ سنوات طويلة وبلادنا محل اهتمام العالم في محاولة لمعرفة الفسيفساء المكونة لهذا المجتمع الذي كان يظن أنه يمثل صورة واحدة لا غير حتى إذ تنوعت الأحداث كشفت أنه مجتمع متنوع ومتعدد الأطياف، فعلى المستوى الديني يتوزع مواطنوه على عدد من المذاهب الإسلامية، وعلى مستوى الأفكار هناك انتماءات أيدلوجية مختلفة وعلى المستوى الاجتماعي المعيشي فإن أفراد المجتمع منفتحتون على كل ما يموج في العالم.

وبعد كل حدث عظيم نكون طرفا فيه يتكثف الفضول العالمي لمعرفة هذا المجتمع عن قرب، فكنا ومازلنا نلمح ونلحظ توافد الصحفيين والخبراء والمستشارين لمعرفة كيف يفكر ويعيش مجتمعنا ومصادرهم لهذه المعرفة الالتقاء بأطياف المجتمع وطرح الأسئلة وتسجيل الملاحظات ثم العودة للكتابة عن مجتمعنا بما لا يمثل الحقيقة الكاملة.

ولم يخف الكثيرون منهم دهشتهم لهذا التباين الذي تم اقتناصه خلال أيام معدودات (وهي أيام الزيارة)، ومجتمعنا بحق بحاجة إلى دراسات متعمقة للوقوف على حركيته التي تشي أن المتغيرات التي مر بها أحدثت نقلات نوعية في الأفكار والممارسات، وأن تكون هذه الدراسات محل اهتمام التربويين وعلماء الاجتماع والنفسانيين، فمعرفة المتغير يقودنا إلى معرفة النمط التفكيري والسلوكي لدى فئات المجتمع.

وللأسف هناك دراسات عديدة قام بها كتاب أجلاء تكتسب دراستهم المصداقية كونهم من نفس نسيج المجتمع والأكثر خوفا عليه والأقرب في البحث عن حلول لأي اعتوار حادث بهذا المجتمع إلا ان كتبهم يتم محاصرتها وعدم حصولها على الفسح الذي يمكنها من التداول وان تكون نواة للحوارات المتناثرة .

ويبدو أن الدراسات الاجتماعية شاركت بقية الكتب والروايات الحجب فلا نجدها في مكتباتنا المحلية.!

وهناك رغبة ملحة لدى الكثيرين لمعرفة الفسيفساء المكون لمجتمعنا في ظل غياب الصورة الكاملة له، فإن كثيرا من الروائيين الذين عبروا البلد للعمل أو للمرافقة سجل تواجده عبر روايات أخذت حظا من الانتشار إلا أنها لم تحمل الحقيقة كاملة.

وكان حظ انتشار هذه الروايات أنها كتبت في فترة لم يكن الفضاء مفتوحا، فكانت أشبه بثقب الباب الذي نظر إلينا العالم من خلاله..

وهناك تجارب روائية حديثة كتبها زوار عاشوا معنا إلا أنها لم تحض إلى الآن بالشهرة، ولأن بلادنا تحوي ضيوفا من عشرات الجنسيات فثمة عشرات الروايات التي ستكتب عن مجتمعنا يعبر فيها الروائي عن هذا المجتمع وفق المحيط الذي عاش فيه وليس وفق المحيط الأكبر الذي يعيشه المجتمع، وهذا ما حدث مع ثلاث كاتبات أمريكيات وثقت كل منهن تجربتها الحياتية التي عشنها داخل السعودية، وهي روايات حملت عناوين مثيرة إما للجذب أو لدهشة الكاتبة لما عاشت به وفيه.

المهم ونحن نتلقى ما يكتب عنا (وخاصة في الرواية) علينا ألا نغفل أن الكاتب عاش غريبا فهو يجسد غربته وكما يقال (الغريب أعمى) فإن ما يكتب هو تجسيد لتلك الغربة ومعها يتم تغريب مجتمعنا وحمله على محل الصورة النمطية نفسها التي يتشبع بها الكاتب أكثر من تشبعه بحياتنا الحقيقية.

لذلك لابد من الاستفادة من كل المتواجدين بيننا في تقديم صورة واضحة تقترب من تجسيد الحقيقة عن مجتمعنا.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"