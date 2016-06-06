ن نتراجع أمام ابتزاز الأمم المتحدة!

عندما تملك الحقيقة وتفشل في التعبير عنها، أو تسويقها، أو التأثير فيها؛ فهناك ثمة خلل يجب إصلاحه، وتقويمه، وقبل ذلك تجاوز الظاهرة الصوتية في ردود الفعل، والانفعال، والبحث عن حلول تفاعلية قادرة على الاحتواء، والتوظيف، وصناعة الحدث المضاد الذي يحوّل السلبي إلى إيجابي، ويمنح الفرصة مجدداً للظهور على المسرح بثقة، وتفاؤل، ورغبة في التغيير.

هكذا يقول المنطق الإعلامي في التعاطي مع الأحداث السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة حالياً، حيث لا تقلل الوسيلة من غاية الحقيقة، أو تحجبها، وإنما هي موجودة، ولا يمكن تجاهلها، ولكن حينما يكون المنطق الآخر منحازاً في توجهاته ومواقفه، ومنساقاً تجاه مصالحه وأجنداته، ومصدّراً لأحكامه وقراراته.. هنا لم يعد للحقيقة حضور حتى وإن كان هناك خلل في إيصالها؛ لأن الواقع دخل في نفق التسييس، والتخوين، والتلفيق، والتلوين، وبالتالي تجاهل الموقف أفضل من تتبع مبرراته، أو محاولة تغييره، وإنما التمسك بالحقيقة كمستند لهذا الواقع وإعادة إنتاج المنطق المحايد الذي يثبت العكس حتى وإن تأخر الاقتناع به بزوال الفكر المسيّس الذي كان يغذيه.

تابعنا خلال اليومين الماضيين تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، والزج باسم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن ضمن قائمة ما يسمى باللائحة السوداء للبلدان التي تنتهك حقوق الطفل؛ بسبب الهجمات المتكررة على المستشفيات والمرافق الطبية، رغم نفي قوات التحالف لهذا الادعاء وتكذيبه في حينه، وهو فعلاً كذب وبهتان وتطاول على الحقيقة، وتلوينها وتسييسها لصالح أطراف يهمها أن يبقى المشروع الإيراني حاضراً في اليمن، بل ومهيمناً عليه، ولكن السؤال الذي كان عليه مدار ردود الفعل العربية والإسلامية: ما هي مصادر التقرير الأممي؟، وما درجة استقلاليته وارتباطه بالحوثيين؟، ولماذا في هذا التوقيت؟، وما علاقته بقرب انتهاء ولاية بان كي مون أميناً عاماً للأمم المتحدة وخوضه الانتخابات في بلاده؟، وكيف تكون الحقيقة رخيصة في التعبير عنها ومشاهدتها واقعاً في اليمن مقارنة بدول أخرى مثل سورية والعراق التي تشهد انتهاكات للطفولة والإنسانية والمصير؟، ولماذا لا تنتقل الأمم المتحدة إلى عدن لترى الفارق عن بقية المناطق اليمنية، وكيف هي جهود مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية هناك؟، ثم لماذا كل هذا الانحياز الفاضح وإزدواجية المعايير من هيئة الأمم تجاه قضايا العرب والمسلمين؟، وكيف تكون راعية للسلم الدولي وهي تساوي بين الشرعية والانقلابيين، وبين القاتل والضحية، وبين العدو والصديق؟.

أسئلة كثيرة لا يمكن الإجابة عنها، أو تبريرها، ولكن من الأفضل تجاوزها، والتقليل منها، وعدم الانسياق خلفها، أو حتى التراجع عن هدف قوات التحالف في إعادة الشرعية إلى اليمن، حيث نتمسك بالحقيقة ونمضي إلى الهدف ولا نخشى تقريراً مسيّساً هنا أو موقفاً منحازاً هناك؛ لأن سياسة الكيل بمكيالين لن تحقق هدفاً إستراتيجياً بعيد المدى، ولن تبتز أو تساوم أكثر مما يجب، وحتماً تتغيّر المواقف بتغيّر الفكر السياسي الذي كان يغذيها لأهداف ومصالح وقتية.

أفضل جواب على هذه الأسئلة هو تحرير اليمن من عصابة الحوثي والمخلوع، والتمسك بالحل السياسي أولاً وفق قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وتكثيف الجهود لإنجاح مفاوضات الكويت، وألا يشكّل التقرير الأممي وسيلة ضغط للتراجع عن الهدف؛ لأن البديل أسوأ، وفي حال فشل كل تلك المحاولات لا بد من دخول صنعاء بالقوة، وإنهاء الأزمة، وفرض الأمر الواقع بانكسار ودحر المشروع الإيراني في اليمن، وهو أكبر انتصار لقوات التحالف حتى لو كان الثمن باهضاً.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"