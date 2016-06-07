الأمم المتحدة تحذف اسم التحالف العربي من انتهاكات اليمن

قامت الأمم المتحدة بحذف اسم "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام بان كي مون رفع اسم "التحالف العربي" من قائمة سوداء بشأن حقوق الأطفال انتظاراً لمراجعة بشأن الضحايا الأطفال باليمن.

وعقب الإعلان عن رفع اسم "التحالف العربي" من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن، قال مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة، عبدالله المعلمي إن المنطق والحجة والمعلومات كانت كفيلة بتصحيح قرار بان كي مون، مشيراً إلى أن رفع اسم التحالف عن القائمة نهائي ولا تراجع عنه من الأمم المتحدة.

وقال المعلمي إن الأمم المتحدة تلتمس الأعذار عن التقصير بشأن إدراج التحالف في القائمة، مشيراً إلى أن السعودية والتحالف لا يقبلان بإدراج اسميهما في قائمة مماثلة.

وأضاف المعلمي: علمنا مسبقاً أن لا أساس للادعاءات التي وردت في حق "التحالف العربي".

المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد أحمد عسيري، كان قد شدد على أن الوثائق تثبت تواصل الأمم المتحدة عبر مفوضيها في صنعاء مع الانقلابيين بوصفهم حكومة.