السعودية.. إصابة 4 إثر سقوط صواريخ من اليمن

أصيب 4 أشخاص، الثلاثاء، إثر سقوط راجمات صواريخ من داخل الأراضي اليمنية على صامطه الحدودية في جيزان بالسعودية.

ونهاية الأسبوع الماضي، قصفت المدفعية السعودية وطيران التحالف بقوة مواقع تابعة للميليشيات الانقلابية الحوثية على الحدود السعودية-اليمنية قبالة منطقة نجران، بعد أن أطلقت الميليشيات قذائف تجاه مناطق مأهولة بالسكان.

وليل الاثنين قبل الماضي، قامت مقاتلات التحالف العربي برد سريع ومفاجئ على إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا اعترضته قوات الدفاع السعودي، في سماء نجران، جنوب المملكة العربية السعودية.

وعلى الفور حلقت مقاتلات التحالف بكثافة في سماء صنعاء وبصوت مرتفع في رد فعل سريع على الصاروخ الذي انطلق من منطقة همدان.

وأطلقت ميليشيات الحوثي الصاروخ من منطقة قاع الراقي التابعة لمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.