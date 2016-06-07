السعودية.. 5 وزراء يقفون على "منصة 2020" اليوم

ينتظر السعوديون مساء اليوم الثلاثاء خمسة وزراء سيطلون على الشاشة لمناقشة برنامج التحول 2020، وهم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير النقل سليمان الحمدان، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، للحديث عن برنامج التحول الوطني ومبادرات كل وزارة.

وكانت تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي أقر الموافقة عليه مجلس الوزراء أعلنت في جلسته المنعقدة مساء أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشارك في جلسة أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن.

ويضم البرنامج عددا من الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.