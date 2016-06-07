السعودية.. 7 استراتيجيات لتطوير "العدل" بحلول 2020

حدد برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين 7 استراتيجيات خاصة بتطوير وزارة العدل، هي:



أولا: رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي:

وتضمنت أهدافها التي تتطابق مع رؤية 2030:

• تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين.

• الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.

• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.

ثانيا: الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم:

وتعمل الوزارة خلاله على خفض متوسط عدد القضايا الواردة لكل قاضٍ في المحاكم الرئيسية من 455 قضية الى 299 قضية بحلول 2020.

ومن أبرز نقاط #برنامج_التحول_الوطني_2020 العدلية خفض عدد الجلسات القضائية لإنهاء الدعوى كلياً إلى 5 جلسات قضائية.

ثالثا: رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالمي:

ومن أهدافه:

• ترسيخ منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

• والعمل على رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود في البنك الدولي من المرتبة 85 إلى المرتبة 50 بحلول 2020.

• خفض متوسط زمن المعالجة للقضايا التجارية من 575 الى 395 يوما.

• رفع عدد اتفاقيات الوزارة مع المؤسسات الدولية إلى 10 اتفاقيات بحلول 2020.

رابعاً: تنمية الأصول العدلية القضائية

• تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين.

• التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية.

• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.

• رفع نسبة المباني المشغلة من قبل القطاع الخاص لخدمة وزارة العدل الى 10%

• رفع نسبة خدمات الوزارة المقدمة إلكترونيا إلى 80%.

خامسا: تحسين أداء التوثيق العدلي

• التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية.

• رفع نسبة عمليات التوثيق المنجزة من قبل القطاع الخاص إلى 50%.

سادسا: تعزيز الأمن العقاري

• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

• تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم.

• رفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولي ليكون ضمن أفضل 10 دول بالعالم.

سابعا: خفض فترة التنفيذ:

• خفض المتوسط الدولي لوقت التنفيذ من البنك الدولي من 180 يوما إلى 140 يوما.

• رفع نسبة قضايا التنفيذ التي استندت على خدمات من القطاع الخاص إلى 75%