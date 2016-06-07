السعودية.. 9 طائرات أمن تدعم خطة رمضان

شرعت القيادة العامة لطيران الأمن في تنفيذ الخطط المعتمدة لدعم قاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي أن طيران الأمن يشارك هذا العام بتسع طائرات مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية والتقنية والطبية.

وأكد اللواء الحربي أن الطائرات وأطقمها الجوية في حالة استعداد وجاهزية لتقديم الدعم الكامل لكافة القطاعات والأجهزة الحكومية المشاركة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام في هذا الشهر المبارك، حيث تنفذ الطائرات جولات يومية مستمرة تشمل الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه، وكذلك الطرق السريعة التي تربط بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة لرصد وتحليل الحركة المرورية ومتابعة الحالة الأمنية ورصدها وإرسال تقارير بذلك لمراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات في الجهات الأمنية عبر كاميرات تصوير ذات تقنية عالية وأجهزة اتصال متطورة.

كما تم الوقوف على مهابط الطائرات في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومستشفى النور ومستشفى حراء للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طائرات الإخلاء والإسعاف الطبي التابعة لطيران الأمن.