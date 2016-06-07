الفالح: خصخصة كافة محطات توليد الطاقة في 2020

أكد وزير الطاقة خالد الفالح توجه السعودية إلى خصخصة كافة محطات توليد الطاقة وتمكين القطاع الخاص باستثمار 28 مليار ريال في المناطق الأقل نمواً.

وقال الفالح خلال مؤتمر صحافي في جدة لشرح أهداف برنامج التحول الوطني 2020: "المملكة ستنافس بقوة في مجال الطاقة المتجددة عالمياً".

وأضاف: "نعمل على تحقيق أقصى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

وأشار الفالح إلى توجه في زيادة صادرات السلع غير النفطية 80% في برنامج التحول الوطني 2020، منوهاً إلى أن وجود مجمع عالمي للصناعات في رأس الخير سيوفر 180 ألف فرصة عمل.

ومن مبادرات #برنامج_التحول_الوطني_2020 أن تكون السعودية في مقدمة الدول المستغلة للغاز غير التقليدي.