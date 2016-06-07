تفحم 15 شخصاً حرقاً بحافلتهم على طريق الرياض

لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 بعد اصطدام حافلتهم واشتعالها على طريق القصيم بمنطقة الرياض.



وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض، عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بعد عصر أمس الاثنين، بوقوع حادث تصادم واحتراق حافلة على طريق القصيم بعد كوبري الحسي.



وأضاف المريبض أنه جرى توجيه 15 فرقة إسعاف أرضي وطائرتين للإسعاف الجوي، وتم العثور على 15 حالة وفاة و30 إصابة معظمهم من الجنسية الهندية والباكستانية والسورية، قدمت لهم الخدمة الطبية الطارئة، ونقلوا إلى عدد من المستشفيات.