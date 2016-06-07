معرض "عمارة الحرمين" يستعد لاستقبال زواره

يفتح معرض عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة أبوابه للزائرين في أيام الجمعة والسبت طيلة شهر رمضان، للتعريف بتاريخ الحرمين الشريفين وعمارتهما.

وأوضح مدير معرض الحرمين الشريفين أحمد بن محمد الدخيل أنه تم توسعة مساحة المعرض لإحضار مقتنيات أخرى واستيعاب أكبر عدد من الزوار، وأيضاً سيتم تسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى داخل القاعات من خلال وجود مدخل للعربات الخاصة بهم وتوفير الكراسي المتحركة لهم.

وأشار إلى توافر خدمات جديدة خلال شهر رمضان المبارك، مثل توزيع مصحف وعبوة زمزم لكل زائر وتجهيز حافلة مجانية لنقل الزوار من أطراف ساحات المسجد الحرام إلى المعرض والعودة مرة أخرى وتفعيل لوحة إلكترونية على مدخل المعرض تحتوي عدداً من العبارات الترحيبية وإيضاح أوقات الزيارة وطرق التواصل مع إدارة المعرض، وتفعيل تصريح الزيارات وتنظيمها لتشمل الدوام وإطلاق خدمة تصريح الزيارات الإلكتروني للمجموعات.

وأوضح الدخيل أن الدخول للمعرض متاح للجميع، والتنسيق يتم مع إدارة المعرض للزيارات الجماعية التي يزيد عدد زوارها عن 25 زائراً، والزيارات الفردية يسمح لها بالدخول في جميع الأوقات، وأنه يجب التقيد بالأوقات والتواريخ المحددة في تصريح الزيارة، وكذلك التقيد بالعدد المحدد للزوار، وأن إدارة المعرض تأمل من الزوار الكرام التقيد بالتعليمات والتنظيمات الخاصة بالزيارات والمحافظة على المقتنيات.

يذكر أن من أهم مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين عموداً من أعمدة الكعبة المشرفة الخشبية يعود تاريخه لعام 65هـ، وسلم الكعبة المشرفة الخشبي، الذي يعود تاريخه لعام 1240هـ، وميزاب الكعبة المشرفة الذي يعود تاريخه لعام 1021 هـ، وباب الكعبة المشرفة الذي يعود تاريخه لعام 1363هـ.