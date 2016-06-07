لأول مرة.. مجمع ملكي للفنون في السعودية

أخيراً، سيكون هناك مجمع للفنون يحمل طابعاً ملكياً في السعودية، ومن المقرر أن يكون المجمع الأكبر في المنطقة العربية، وفق استراتيجية برنامج التحول الوطني، أحد أركان "رؤية السعودية 2030".

وحول المجمعات الملكية، وما تقوم به، وجدت "العربية.نت" خلال بحثها في بريطانيا، وتحديداً عاصمة الضباب لندن، مجمعاً ملكياً للفنون تأسس عام 1768، على شكل هيئة تتوخى تحسين مستويات فنون الرسم والنحت والعمارة، كما أنها تقدم تشجيعاً للفنانين المعاصرين، وتقيم معرضين سنويين، أحدهما لأعمال كبار الفنانين في الماضي، والآخر لإنتاج الفنانين المعاصرين، ويتم تخصيص الأموال الفائضة لمساعدة شباب الفنانين ممن يفتقرون إلى المال.

وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام أسامة الملا لـ "العربية.نت" أن الخطوة "إيجابية ستدعم الشباب الذين يشكلون ٦٠% من عدد سكان المملكة".

وقال الملا: "نتطلع لإنشاء أكاديميات تعليم للفنون على اختلافها، متاحف، مسارح، صالات سينما، إضافة إلى برامج مستمرة لفعاليات فنية نوعية، مع سرعة توجيه الاهتمام إلى الجانب العلمي في البحث والتوثيق لجميع الفنون قبل اندثارها، ولا ننسى احتضان الفنانين وتشجيعهم ومن ثم تطوير مهاراتهم وهم العملة النادرة والتي كانت ممنوعة من التداول".

وأضاف الملا: "المجمع الملكي للفنون أمامه أرض محروقة، وعليه أن يحرث ويبذر ويرعى سواءً على مستوى البنية التحتية والتعليم وإعادة الاعتبار للفنون في المضمار الاجتماعي والبرامج والفعاليات الفنية المختلفة حتى مرحلة الاعتناء والتطوير للفنانين، كل في مجاله".

وأشار الملا إلى أن مواجهة فقر حركة الفنون خطوة لا بد منها، قائلا: "ثقتي بأن بلادي منجم يزخر بكنوز فنية أشبه ما تكون بثروة في شكلها الخام تحتاج إلى البحث والمعرفة وصقل المواهب والعمل على إزالة ما تراكم من ترهيب تجاه الفن وأهله".

بدوره، أوضح رئيس قسم الاتصال والإعلام في جامعة الملك فيصل الدكتور سامي الجمعان لـ "العربية.نت" أن إقرار المجمع الملكي للفنون مرحلة تحول حقيقية خاصة وأن الفنون، وهي مرآة الحضارات ومنجم مواهب وقدرات الشعوب، عانت كثيرا في السعودية: "لقد فُهمت (الفنون) بشكل خاطئ، بل حوربت دون أن يكون هناك قراءة متأنية وواعية بدروها وأهميتها ومدى أثرها على الحياة والناس".

وبارك الجمعان خطوة المجمع واصفاً إياها بالمهمة في تاريخ السعودية: "ستكون قنطرة حضارية لأجيالنا القادمة، فلا ننسى أننا في بلد أشبه ما يكون بقارة تحوي فنونا متعددة وثقافات متنوعة ومشارب إبداعية كثيرة، ومثل هذا المجمع الفني سيكون حاضنا وراعيا وموثقا ومطورا لكل هذا الفنون على اختلافها وثراء تنوعها".

وشدد الجمعان على ضرورة أن يتم التعامل مع المجمع باحترافية، داعياً إلى الاستفادة من التجارب العالمية، خصوصاً في أوروبا: "لها باع طويل في إنشاء مثل هذه القصور الفنية الرائدة. وهي مرحلة جديدة علينا أن نتعامل معها بوعي ومهارة وأن نستثمر مثل هذه المشاريع الضخمة لخدمة هويتنا وتراثنا وحضارة أجيالنا القادمة".