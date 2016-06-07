ورقة من رصيد الذاكرة

وللصوم في الذاكرة الحزينة لمنتظريه الحقيقيين قصة حب ومنظومة عشق، وله بالوزن ذاته رائحة تعرفها الأنفس لتعيد رصيدها الحقيقي من الحنين والحياة، نتبادل التهنئة ونوزع التبريكات في المساءات الأولى للشهر «الضيف»، ونحسب أنفسنا في عداد الحاضرين بشكل مغاير على مختلف الأصعدة، نرتبط ونرابط مع الضيف بذكريات لا يقدمها ولن يؤخرها مجرد تهنئة إن كانت أحرف النصوص تنتقل عن طريق القص واللزق لا عبر الخيوط الفارقة من الأحاسيس وخلجات الوجدان. كلنا يهني بشهر الفضل، ويتبادل معه رسائل التهنئة المكررة بوصوله فلم يعد هناك وقت لأن نختار من الأصوات المحيطة ما يستحق أن نؤنس به وحشة القلوب، وندعم حوائط الجسد التي سلبت منها التقنية روحها وحياتها ومنحتها السرعة المغلفة الباردة! لم يعد هناك صريح واحد يهنئنا حين يأتي رمضان ونحن أمامه ويهنئا أكثر لأن أتى لنا وقد غسلنا بحضوره كل ما علق بالنفوس من الأخطاء، ونجدد أرواحاً تاهت بين الضياع والوجود 11 شهراً فائتا، ونتجاهل الحقيقة القائلة أنه سيمر من أمامنا كل عام كنا غائبين أم كان مكتوباً لنا الوجود في قائمة المبتهجين به ولو عبر رسالة نصية. كتبت المدينة الفصل الأخير في حياة رمضان القرية المختلف، ولمن كُتِب له الحظ والعمر كي يستعيد ذات الرائحة من الوجوه والأمكنة والأحداث فليستعيدها حتى وإن كلفه ذلك التخلي عن كل أضواء المدينة وضجيجها وحسها الذي اعتدناه وبتنا نعد كل شيء مغاير عن ضوضاء التفاصيل ضرباً من التعب والجنون، من كُتِب له ذلك فليستمع لكل الأصوات الفاتنة الصامدة التي تعرف وتستمتع بقيمة الدقيقة على امتداد خريطة الجوع والصبر والأجر، وكأن الكل من حضور هذا المشهد يستحضر الأديب مصطفى الرافعي بسطره الأنيق لحظة بلحظة حين يقول: «آية معجزة إصلاحية أعجب من هذه المعجزة التي تقضي أن يحذف من الإنسانية كلها تاريخ البطن 30 يوماً في كل سنة، ليحل محله تاريخ النفس».

للقرية - في الشهر الحبيب - نَفَسها المغاير، وصوتها الذي لا يعرفه ويدرك قيمته وقامته إلا من أدمن لذة الانتظار لحظة الغروب، أو ودع السحر بصوت مشابه يشوبه حزن أنيق لإغلاق صفحة يوم، والإشارة ببدء يوم جديد، في القرية يختار الجميع ساعات النهار للوقوف أمام المعجزة الإصلاحية بصمود يتخلله تحدٍ لكل لحظات المشقة والتعب مختوماً بمخلوط فاخر من ابتسامات لا تفارق الشفاه، لتثبت أن الجباه لا تقتلها التجاعيد إذا عالجتها الشفاه بابتسامة وقورة دائمة واختارت الصباح القاعدة في الابتسامة والمساء قاعدة رديفة لا العكس، في المساء تأخذ أفراد القرية أحاديث السمر إلى تفاصيل اليوم الطويل ولقمة الإفطار البسيطة تلك التي سدت جوعاً حقيقياً تثبته قلة ساعات نوم النهار والتصاق الشموس بالأدمغة وحبات العرق الساقطة على الأرض لتروي الظمأ، ذلك الذي تعرفه الأرض حين يكف العرق عن السقوط. بين المدينة والقرية رقم ينتمي للكيلو متر في حسابات الطول والمسافة، ولكنه رقم مجهول بلا علامة قياس محددة في حسابات الحنين والحب والصدق والطيبة، ولأني أخذت من رائحة القرية قسطاً بسيطاً أتزود به على امتداد الشهر وأهش به على ألمي سأترك بقية المقالة والمساحة مفتوحة، للمقارنة والمقاربة بين رمضان المدينة المزدحم بالفوضى وشقيقه القديم رمضان القرية صاحب النّفس الألذ، وجلسة مصارحة لحساب الفارق.

*نقلاً عن صحيفة "الحياة"