عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

وزير الخدمة المدنية: هدفنا إعداد قيادات وطنية لـ2020

المصدر: الرياض - العربية.نت
وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج
رابط مختصر

أكد وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج، عمل الوزارة على إعداد القيادات الوطنية وإيجاد بيئة عمل محفزة للموظف الحكومي، موضحاً خلال المؤتمر الصحفي الخاص بشرح أهداف برنامج التحول الوطني 2020 في جدة أن "الوزارة شكلت إطاراً لتطوير العمل الحكومي ونعمل على إيجاد بيئة عمل محفزة".

ومن المستهدف رفع تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص من صفر حالياً إلى 5 بحلول عام 2020، وزيادة نسبة الخدمات المتاحة إلكترونياً من 10% في 2016، إلى 95% في 2020. ومن مستهدفات وزارة الخدمة المدنية رفع نسبة المرأة في العمل الحكومي إلى نحو 42%.

كلمات دالّة

#السعودية, #التحول الوطني, #رؤية المملكة, #رؤية 2030

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة