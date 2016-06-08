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أسباب إنشاء مدينة إعلامية في السعودية بحلول 2020

المصدر: الرياض - العربية.نت
وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي
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أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عادل الطريفي، أن إنشاء مدينة إعلامية في السعودية "منصة رئيسية وضرورية"، لتأمين بيئة عمل للإعلاميين وإعطاء الصفة التنظيمية للعمل الإعلامي.

وأوضح الطريفي أن المدينة الإعلامية ستسهم في خلق محتوى إعلامي جديد يمثل السعودية والمنطقة "اليوم المحتوى الإعلامي تتم صناعته في أماكن خارج السعودية. الإنسان السعودي مهم أن يطلع على ثقافة الآخرين، ولكن يجب أن نصل إلى مرحلة لثقافة إعلامية تخص السعودية".

ونوه الطريفي بأن أغلب المؤسسات العاملة في القطاع الإعلامي تعاني من صعوبات، ولا تتوفر للمؤسسات الحديثة الفرص الكبيرة لتنمية إعلامية. وتابع "لذلك نجدها ترحل خارج السعودية نتيجة لعدم وجود قوانين تتناسب والعمل الإعلامي، وقلة الفرص التدريبية أيضا".

وأضاف: "أغلب المؤسسات الإعلامية تعاني من صعوبات في مجال عملها خصوصا المؤسسات الحديثة. والسوق الإعلامي في المملكة تقليدي".

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