التحول الوطني.. كلما زاد طموح المواطن زاد نقده!

التحول كمصطلح يحمل دلالات عميقة للفرد والمجتمع؛ فهو في معناه اللغوي التبدّل من حالٍ إلى حال، وممارسة يعني الرغبة والقدرة على التغيّر للأفضل، وفي التفاصيل يبقى التحول حالة إرادية ناتجة عن رؤية وقناعة ومواجهة للتحديات، ومرحلة اتصالية متكررة ومتعددة لتهيئة الذات لقبول التغيير والانسجام مع الواقع الجديد، وقرار ينتهي إلى منتج قابل للنقد والتقويم، وهي سلوكيات يفرزها المجتمع حينما يكون محتاجاً للنهوض في مشروع وطني يتجاوز فيه عتبات البيروقراطية، والعجز، والخوف، والمضي إلى حياة أخرى مليئة بالأمل والتفاؤل والعمل وصناعة المستحيل، خاصة حينما يملك المجتمع أدوات ومقومات التغيير، وأهمها الإنسان في وعيه وتأهيله، والوطن بوحدته وتاريخه، والأرض بموردها وخيراتها، حيث نستطيع أن نتجاوز مع كل ذلك ما نطمح إليه، وما نحلم فيه، ونحقق معه حضوراً يليق بوطن كبير وسيبقى كبيراً مهما كانت التحديات.

المملكة أعلنت قبل ستة أسابيع رؤية 2030 وفق محاور ثلاثة: الثقل الإسلامي ممثلاً في مكة والمدينة، والموقع الجغرافي في قلب العالم، والاستثمار لتنويع مصادر الدخل، ثم أعقبت ذلك بإعلان إطار حوكمة الرؤية وفق أربعة مستويات: رسم التوجّهات والاعتماد، وتطوير الإستراتيجيات، والإنجاز، وآلية التصعيد، ثم أعلنت عن مجموعة مشروعات وبرامج لتنفيذ الرؤية، منها برنامج التحول الوطني -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء أمس الأول-، وبرنامج شركة آرامكو، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الخصخصة، وبرنامج الشراكات، وغيرها من البرامج التي ستعمل على مراحل لتنفيذ رؤية المملكة 2030، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينه.

تم أمس الأول الإعلان عن أولى برامج الرؤية ممثلاً في برنامج التحول الوطني 2020، بمشاركة 24 جهة حكومية (16 وزارة وثمان هيئات)، قدّمت 543 مبادرة، بتكلفة 270 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، ويهدف البرنامج إلى زيادة فرص العمل إلى (450) ألف وظيفة، وتوفير (40%) من الإنفاق الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي، والشفافية بتطوير لوحة قياس موحدة، والعمل المؤسسي ببناء منظومة متكاملة من العلاقات والشراكات والتنسيق، إلى جانب الدعم التخصصي لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، حيث عمل البرنامج على خمس مراحل أساسية: حصر التحديات، وتطوير المبادرات، وتطوير الخطط التنفيذية لتنفيذ المبادرات، وتعزيز الشفافية، والمراجعة والتحسين، وهي مراحل مهمة سبقت الإعلان عن برنامج التحول، وبذل فيها المختصون من مراكز استشارات عالمية ومحلية ومؤسسات ووزارات جهوداً كبيرة ومضنية، وتابع تفاصيلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووصلنا أخيراً إلى برنامج وطني نستطيع أن نعمل على تحقيقه في مدة زمنية محددة، وترجمة أهدافه إلى مبادرات ومشروعات نوعية، وذات عوائد اقتصادية، ويلمس أثرها المواطن قريباً.

من يطلع على وثيقة برنامج التحول الوطني من المواطنين والمهتمين والباحثين وحتى المستثمرين يتوقف عند مصطلحي التحدي والشفافية، وكأننا في تفاصيل المبادرات وخطط تنفيذها نستشعر أن المهمة ليست سهلة وهي كذلك، وأيضاً نستشعر حاجتنا إلى المواجهة والمكاشفة والمصارحة في الممارسة وهي أعظم من ذلك، وفي الحالتين سنتجاوز حالة الشعور بالتحدي والشفافية إلى اليقين من أن هناك وطنا يتحول إلى الأفضل من خلالهما، فالشفافية لا تعني الإفصاح في مفهومها المحدود ولكنها تعني أيضاً حوكمة الإفصاح من خلال عملية النقد البناء، والتحدي لا يعني العائق من دون أن يكون هناك إرادة على الاعتراف به وتجاوزه.

لن أتحدث عن أرقام ومبادرات البرنامج وهي كثيرة ومتاحة، ورائعة في محتواها، ورؤيتها، ومشروعاتها التنويرية والخدمية والاستثمارية، ولكن سوف أتوقف عند ما قاله معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ في المؤتمر الصحافي أمس الأول عن رغبة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإصراره في نشر وثيقة برنامج التحول الوطني، وجعلها متاحة أمام المواطنين، يطلعوا عليها، وينقدونها، ويشاركوا فيها، وهي حالة من الشفافية عالية جداً حينما تنشر الدولة ما التزمت به وسوف تلتزم به أمام شعبها، وتوثّق ذلك بشهادة السلطة التنفيذية على نفسها في مؤتمرات صحافية معلنة بضرورة تنقيذ ذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي فعلاً بداية لتحول في المفاهيم الحكومية التي طغى عليها الكثير من البيروقراطية والسرية والتحوط والتخوف في الإعلان عن برامجها وسياساتها ومشروعاتها، بل وتكلفة ذلك مادياً، وبداية تحول في مفاهيم المسؤول الذي كان يخشى الإعلام والجمهور لأن لديه شيء يخفيه ويخشى منه، وبداية تحول لدى المواطن الذي نال منه الإحباط والتردد ما جعله مهزوزاً فاقد الثقة، ولكن اليوم وأمام هذا البرنامج الوطني الطموح نقف جميعاً دولة وحكومة وشعباً على منصة واحدة، ورؤية واعدة، ومبادرات طموحة؛ لنصنع الفارق في زمن محدود.. نقف جميعاً أمام مسؤولية لا تتهرب من واقعها، وجهود لا تتوقف عند حدودها، وإرادة لا تنحني ولا تنهزم ولا تنكسر مهما كانت التحديات والمنغصات؛ لأن لدينا مهمة مع وطن نريد أن يكون حاضراً ومنافساً بين الأمم.

صحيح كلما زاد سقف طموح المواطن زاد نقده، وربما انتقاده، وهذا الطموح الذي أوصلتنا إليه الرؤية وبرامجها الوطنية -ومنها برنامج التحول الوطني- جعلتنا نحلم ونتفاءل كمواطنين؛ لأننا نعتقد أننا في الطريق الصحيح، ولكن لم تحدد لنا هذه الرؤية حجم هذا التفاؤل ومقدار ذلك الحلم؛ لأننا لا يمكن أن نحقق ما نريد أو كل ما نريد إلاّ بمشاركة الجميع، وتعاونهم، وقبل ذلك وعيهم، فالدولة والحكومة والشعب أمام مشروع نهوض وطني كبير، سيكون عوائده على الحاضر قبل المستقبل، ونوره ممتد في ورشة عمل متلاحقة ومتزامنة للمشروعات، وأثره ملموساً في كل مكان، ومتلمساً لحاجة كل إنسان، ويعني ذلك أن ننتظر النتائج قبل إصدار الأحكام، ونتأمل الخير قبل أن نراهن على الفشل.

أعي أن كل مواطن ينتظر حلولاً عاجلة لمعاناته في ثلاث جهات: الصحة، الإسكان، العمل، ولكن هذه الحلول لا يمكن أن تنفصل عن منظومة الحكومة، أو تتأخر عنها، بل هي جزء منها، وتتأثر بحركتها، وتحركاتها، والتزاماتها أيضاً من دون تقليل منها، ولكن ما يهمني أن الوعي الشعبي تنامى في طريقة بحثه عن الحلول لمشاكله، والتعبير عنها بموضوعية؛ فلم يعد الأمر بالنسبة للمواطن ردة فعل لظاهرة صوتية، أو حالة احتقان، أو تأزيم أو إحباط، أو حتى سخرية، وإنما أصبح على قناعة -وإن كانت متأخرة- أنه جزء من الحل لمشاكله وليس الحكومة وحدها تتحمل كل شيء، من خلال مشاركته، وتأهيله، وقدرته على إدارة ذاته، ووعيه بمسؤولياته، ولهذا كانت ردود الفعل الشعبية على برنامج التحول الوطني مختلفة عنها في بداية إعلان الرؤية 2030، حيث اتضح الأمر أكثر، وأصبح المواطن متهيئا عن السابق، ومدركا للتفاصيل، وناقدا لها، ويتحدث بشفافية، ويستشعر دوره، ويرى مستقبله، وهي نقطة الانطلاق إلى تحول حقيقي بدأ فعلاً مع المواطن وهو الأهم في معادلة التحول الوطني، وسيكون أول من يجني ثماره.

* نقلا عن "الرياض"