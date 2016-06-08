التفاعل مع الرؤية والتفاؤل

رؤية المملكة 2030 جاءت لتحديد ورسم الفعل والتفاعل الذي من شأنه ضمان استمرارية التطور والنماء لمواكبة المتغيرات العصرية التي يشهدها العالم ولكي تكون المملكة في المقدمة بطرح الحلول المستقبلية الكفيلة بحياة يحتمها الواقع، فهي نابعة من الجذور التي قامت عليها البلاد ومضت تشق طريقها متخطية ومتجاوزة الكثير ممن سبقوها بالعمل من أجل حياة أفضل، فقد حمل التاريخ السعودي في مسيرته منذ النشأة الكبرى العديد من الإنجازات التي جعلت منها فاعلة في عداد العشرين من الدول المؤثرة في العالم، وذلك باتباعها الخطط التنموية، والمشروعات التطويرية التي حولتها إلى قارة تحفل بالمشروعات التي تسعد الإنسان في كل بقعة من أرضها، فكان التواشج والترابط البناء حيث ترابطت المدن بالقرى في قارة تنعم بالخيرات، ويسودها الأمن المؤمن على حياة المواطن، فهو يتنقل ويباشر أعماله التجارية في أي مدينة بسهولة ويسير بواسطة وسائل المواصلات المتوفرة بجميع أنواعها، فهو في وطنه يقيم حيث يريد، وكل ذلك نتيجة ما يقدم له من قبل الدولة بواسطة الوزارات والإدارات المتخصصة في رعاية وحماية الحقوق بالتآزر مع المواطن الذي يفيد ويستفيد، ما أثمر أكبر لحمة وطنية جسدت مواقفها بالتعاون مع المواقف الحكومية، وبرزت في مؤازرتها وتعاونها حملة الحزم، والأمل، وما يقوم به منسوبو القطاعات العسكرية من قادة وجنود بواسل للدفاع عن الوطن ومساندة الشرعية في اليمن الشقيق، وكل قطاع يقدم ما يوكل إليه من المهمات بكل جدارة.

والرؤية 2030 هي الامتداد القويم والسليم للفعل المواكب في المفهوم الحديث، فالتجديد والتطوير يسير على هدى التخطيط السليم المستشف والمكتشف لما هو آت، وما نتج منه من هيئات، وتنظيم مستمد من الدراسات التي تضيف سلامة البناء، وتضمن الامتداد الصحيح نحو المستقبل وللأجيال بتسليحهم بالعلوم والمعارف والتقنية، والعمل لخدمة وطن ساع بالفعل الجاد كما هو بيّن للرقي والتقدم.

المملكة اليوم وفي عهد سلمان بن عبدالعزيز الملك المثقف والساعي لنشر اسباب الثقافة القويمة بإسلامها وسلامها أصبحت وجهة العالم حيث تستقبل بالتتابع الملوك، والرؤساء، والقادة من جميع أنحاء العالم لما تقدمه من حلول واقتراحات طابعها السلام والسعي نحو الراحة للإنسان واستقراره وفي العمل على إحقاق الحق، والتعايش، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسعى وتجتهد في تفعيل عملية انجاح عملية السلام لقضية العرب والمسلمين (فلسطين)، ومعروف مناصرتها للقضية منذ عهد مؤسس الكيان الكبير صقر الجزيرة العربية الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، واستمرت في عهود أبنائه الملوك من بعده، وهي تجدد الموقف بمشاركتها في باريس ضمن 28 بلدا وبعثة دولية تدعم متفائلة بنجاح الاجتماع الدولي لإحياء عملية السلام بتوجيهات الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، وبمعاضدة ولي العهد سمو الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حيث يعملان بهمة وإخلاص كل حسب موقعه يدا واحدة في بروز وحماية الوطن الغالي.

إن الرؤية 2030 فأل خير لوطن مسلم مسالم يرجو الخير لكل محب لأخيه الإنسان، طرحها وشرحها مفصلة ولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وكانت ولما تزل الحدث المهم والأهم في العالم كما تثبت ذلك وسائل الإعلام والتواصل، فرجاء المواطن في الأعمال المثمرة التي تعملها من أجله حكومته أن يكون التوفيق حليفها، وأن يديم الوطن عزيزا في ظل من يعملون من أجله باذلين النفس والنفيس من قادة ومسؤولين ومواطنين.

* نقلا عن "الرياض"