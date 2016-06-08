حديث للمواطن السعودي الجديد

أريد هنا، إذا أذنتم لي، أن أشارككم بعض الهواجس مع انطلاقة تفاصيل رؤية المملكة الجديدة إلى العام 2020، باعتبار أن المواطن، في أي بلد، يقع في قلب التنمية باعتباره مفيدا ومستفيدا. وهذا على خلاف ما تعود عليه المواطن في المملكة الذي ظل، تحت رخاء النفط، يستفيد بحد أقصى ويفيد بحد أدنى. بمعنى إذا اعتبرنا أنك تقبض راتبا حكوميا مجزيا وتقابله بإنتاجية لا تتجاوز نصف ساعة يوميا فأنت في هذه الحالة استفدت أكثر بكثير جدا مما أفدت.

أيضا إذا كنت تتعامل مع طاقة (المياه والكهرباء والبنزين) على اعتبار أنها سائبة ورخيصة فأنت مستفيد لا يقدر قيمتها ولا يدرك ما يمكن أن يفرضه المستقبل عليه وعلى أولاده من أثمان باهظة لتعويض ما ذهب هدرا تحت طائلة أن الدولة راعية لكل شيء والمواطن (مرعي) في كل شيء. وهذا، في قراءة واقعية، ليس ذنبك وحدك؛ بل إن أجهزة الحكومة شاركت، خلال العقود الماضية، في إيصال المواطنين إلى نقطة الاسترخاء وفقدان الرغبة في الفعل المشارك والمؤثر في التنمية. أي أن قيمة العنصر البشري المبدع والمنتج غابت عن ذهن الحكومة سنوات طويلة ليحتل فراغها العنصر البشري المستهلك بلا هوادة وبلا تفكير في المصير المحتوم لثروة مثل ثروة النفط السهلة.

الآن حصحص الحق وبات المواطن في موقع المسؤولية والمشاركة الكاملة في تحمل أعباء التنمية والتحديث لدولة تريد أن تبقى على سكة التطوير والرفاه. وما استمعنا إليه في مؤتمر الوزراء الصحفي الأول، يوم الاثنين الماضي، ينبئ بأن المواطن الذي لا يفيد، في المراحل القادمة من عمر التنمية الوطنية، لن يستفيد، لأن الاستفادة من مداخيل الدولة وخدماتها أصبحت مرهونة بشعوره الحقيقي بالمسؤولية وتحمله للأعباء التي سيتحملها غيره من المواطنين سواء بسواء.

وهذا المواطن الجديد، في مسؤولياته وأعبائه، يريد أن يتيقن بأنه سيتلقى من الدولة ما يقابل فعلا قيمة إسهاماته وتضحياته من جانب وأن يتساوى مع غيره في نوع وثمن ما يتلقاه من خدمات. وإذا كنت سأفرض على أهل بيتي أن يتحملوا النوم بنصف أو ربع طاقة المكيف، تخفيفا لقيمة الفاتورة ومشاركة في ترشيد الطاقة، فلا يصح أن أرى منزلا يغطس مجانا في ما يشبه الأجواء الربيعية اللندنية.

وهذا هو، بالمناسبة، ما سمعناه ووعيناه من حديث الدولة عن رؤية 2030 وتفاصيل المبادرات إلى 2020، أن يتحمل كل مواطن، بلا استثناء، مسؤولياته وأن يدفع ثمن ما يستهلكه؛ ومن الطبيعي أن يدفع الأثرياء الثمن الحقيقي لما يستهلكون من طاقات هائلة كانوا يتلقون فيها الدعم مثلهم مثل فقراء الضمان الاجتماعي. وفي هذه الحالة فقط نستطيع أن نقول إن قطار التصحيح السعودي انطلق وسيصل إلى محطاته الطموحة.

* نقلا عن "عكاظ"