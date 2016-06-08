دراما رمضانية

مبارك عليكم الشهر الكريم، يعد شهر رمضان موسما لتهافت المسلسلات والعروض الدرامية من شركات الإنتاج التي تضخ الكم الهائل من أعمالها في هذا التوقيت، وتتنافس في عرضها على مختلف القنوات التلفزيونية، فيما أن محتوى العمل الدرامي بحاجة إلى جهد ووقت أثناء دراسته وتحليله، إلا أنه يمكن بشكل عام أن نقيم المحتوى والرسائل التي يقدمها عمل ما؛ لنقيس أوجه سلبياته وإيجابياته، وماهية الأفكار التي يتمكن من تمريرها إلى وعي المتلقي، وعلى ذلك يقاس الاتجاه الذي يتضمن الآراء والمواقف المتشكلة لدى الشباب نحو قضايا الحياة وأنماطها المكتسبة ثقافيا نتيجة التأثير.

نلاحظ أن أساليب التشويق والإثارة أخذت قالبا مختلفا في الآونة الأخيرة، كنوع من التجديد وكطريقة للخروج من الأنماط التقليدية، ولكنها تبالغ بشكل مخيف في تعرية المجتمعات العربية من القيم، حيث إن بعضها يركز على إبراز أساليب الجريمة والخيانة والعنف كأسلوب مسيطر على الحياة العامة، ما أدى إلى أن بعض الأعمال أخذت تشكل هوية بعض المجتمعات في رأي المتلقي، لتعكس انطباعا ناتجا من صورة ذهنية يحددها العمل الدرامي الذي انعكس عنها، فضلا عن تزايد الأعمال التي صمم إنتاجها بناء على مزيج متجانس من الشخصيات متعددة الجنسية، كتعبير عن هوية قومية وعربية.

هنالك كثير من الأعمال التي تثير الرأي النقدي في كل موسم رمضاني، لكنها لا تزال مستمرة في صدام المجتمعات، فضلا عن أنها تطرح الصورة وتهمل ما يتوجب غرسه في ثقافة المشاهد، فنجد أن هناك اهتماما بعرض المشاهد والإيحاءات التي تلامس الجانب المظلم والخفي من حياة الفرد الشخصية، وتبرز دور البيئة المتحفظة أو الطبقية في انتهاج الفرد ولجوئه إلى السلوك الخاطئ، بينما لا نجد الجدوى من إبرازها في ذهن المشاهد طالما أنها تحاكي الأفكار السلبية باستثارتها نفسيا دون توجيه، والفرد هنا ضحية الوقوع في الأضرار بنفسه والإفراط في إشباع حاجاته كأسلوب ناقم وبطريقة متمردة على القيد الاجتماعي.

إن التطور المتسارع الذي تشهده البنى الاجتماعية وتأثيرها على وسائل الاتصال الجماهيري، مكنتنا من قياس المؤشرات المسهمة في تعميق أثر الإنتاج الدرامي على الحياة الاجتماعية في ظل تطورها الوظيفي والتقني، مما أتاح فرصة التفاعل بين الخطابات الثقافية السائدة، ولكن التحدي يكمن في الإنتاج الذي يستخدم الغرس الثقافي كأداة لإيصال الرسائل الهادفة في تنمية الفكر والثقافة لدى المجتمعات وعلاج مشكلاته، والتعامل مع ظواهر المجتمع بقصد إضعاف السلبي وتعزيز الإيجابي منها.

* نقلا عن "عكاظ"