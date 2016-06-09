المعلمي: لم نهدد الأمم المتحدة.. وهذا ليس من ثقافتنا

أكد عبدالله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لم تهدد وتضغط لسحب أسمائها من تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال باليمن بل اكتفت بتوضيح موقفها بشكل شفهي.

وذكّر المعلمي أن السعودية لم تكن تعلم مسبقا بمضمون التقرير الأممي عن اليمن، مضيفاً أن المعلومات التي ارتكز عليها تم جمعها من جهة واحدة دون الاتصال بالحكومة السعودية. وشدد على أن "التفاصيل التي أضيفت إلى التقرير غير مقبولة ومرفوضة عربيا وإسلاميا".

وتابع: "شكرنا بان كي مون على حذف اسم السعودية من القائمة السوداء"، موضحاً أن هذا الحذف "نهائي ولا رجعة فيه". وحذّر من أن "وضع التحالف على القائمة السوداء كان سيؤثر على مصداقية الأمم المتحدة".

وأوضح قائلاً: "كلام بان كي مون عن تهديدنا بوقف المساعدات غير صحيح. لم نهدد بقطع المعونات عن منظمات الأمم المتحدة.. لم نهدد أو نضغط بل أوضحنا موقفنا بشكل شفهي. ليس من أسلوبنا ولا ثقافتنا أن نهدد أحدا، ونحترم الأمم المتحدة". وتابع: بان كي مون فهم توضيح وجهة نظرنا بأنه تهديد وهذه مشكلته".