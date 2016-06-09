بالصور.. إنقاذ طفل علقت قدمه في "ماسورة صرف" وقت السحور

أنقذت فرق الدفاع المدني بالخبر طفلاً علقت قدمه في "ماسورة صرف صحي" صباح اليوم الخميس.

في التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري أنه في تمام الثانية وعشر دقائق تلقت فرق الدفاع المدني بلاغاً يفيد بانزلاق قدم طفل في ماسورة صرف صحي، مشيرا إلى أن الفرق انتقلت إلى المكان وقامت بتفكيك الماسورة مستخدمةً أدوات دقيقة لحماية رجل الطفل.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحالة بفرقة مختصة للتعامل مع مثل هذه الحالات وفك احتجازها ونقلها إلى المستشفى لفحصها والاطمئنان عليها.