بالصور..لحظة إفطار الجنود المرابطين على الحدود مع اليمن

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجنود سعوديين مرابطين على حدود السعودية مع اليمن في القطاع الجنوبي، وذلك خلال لحظات إفطارهم في شهر رمضان.

ونالت الصورة التي التقطت في اليوم الأول من رمضان إعجاب المغردين. ومثلت الصورة في نظر الكثيرين، حالة تعبيرية لإقدام الجنود وشجاعتهم والسعي لحماية حدود السعودية.

وغرد هاشتاق #الحد_الجنوبي: "إفطار الأبطال في الأول من #رمضان والأمان يحيط بهم، على حدود #السعودية حفظهم الله ونصرهم على أعدائهم".

كما غرد أحدهم قائلاً: "إفطار بطعم المرابطة.. (الأجر أجران)". إلى ذلك، نظمت الجهات الأمنية بجازان إفطارا جماعيا تحت شعار "صامدون مرابطون" للجنود المرابطين بالحد الجنوبي ومنسوبي القوات العسكرية المتواجدة بالقرب من المناطق اليمنية التي تشهد معارك شبه يومية.

وأكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر الدويسي الذي شارك الجنود الإفطار أن حدود الوطن آمنة، ومعنويات القوات المرابطة على الحدود مرتفعة جدا.