تزايد الطلب على لقيمات وسمبوسة المرأة السعودية

قبل نحو خمسة أعوام، بدأت قصة "أم سعود"، معيلة أسرة منتجة مع مائدة الشهر الفضيل، لتنطلق بعدها عجلة الطلبات التي تدر دخلاً جيداً على حد قولها. فالمطبق واللقيمات والسمبوسة، كانت أولى الطلبات التي قدمتها أم سعود لقريب من العائلة طلب منها إعدادها لضيوف شركته في رمضان.

المبلغ الذي حصلت عليه أم سعود في تلك المناسبة، جعلها تفكر كيف تستمر في هذا العمل، وهو ما تم فعلاً من خلال مناسبات أخرى لشركات ومؤسسات طلبت من أم سعود إقامة ولائم صغيرة من أكلات سعودية شهيرة.

في هذا الإطار، أنتجت "هواء نجد" الاسم التسويقي لسيدة سعودية برعت في طهو اللقيمات بأشكال مختلفة وحشوات متعددة، كميات كبيرة منها بأسعار مختلفة تبدأ من 100 ريال للصينية الواحدة، وتصل حتى 200 ريال للصينية بحسب الشكل والكمية.

أرقام قياسية

ويعد هذا الإنتاج نافذة تسويقية ورافداً من روافد الاقتصاد الذي يعتمد على النشاط وكيفية التسويق التجاري للنجاح في جذب الزبائن، حيث لم يقتصر الأمر على إنتاج المأكولات حسب الرغبات أيضاً، بل تعدى في توصيل الطلبيات إلى المنازل بأسعار رمزية مراعاة لظروف النسوة بالذات، واللاتي كثيرا ما يعتمدن على السائقين في توصيل الطلبيات، وهذه الحركة التجارية النشطة سجلت أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية في انتعاش تجارة المأكولات البيتية، حسب ما أبدته عدد من النسوة العاملات في إعداد الوجبات، كما أكدن أن الأسعار تتفاوت حسب كمية وكيفية الطلب.

وأوضحت عدد من العائلات العاملة في هذا المجال لـ"العربية.نت" أن هناك عدداً من الأكلات الشعبية تختفي في رمضان لتحل محلها أكلات خاصة، سواء على الفطور أو السحور: "الموائد الرمضانية تتغير طبقاً للمنطقة في السعودية".

هنا، نوهت هياء المجازي التي تعمل على إنتاج أكلات رمضانية في الرياض بأن الموائد الرمضانية تختلف مع بداية الشهر الكريم، حيث لم يعد للجريش والقرصان والمطازيز وجود لتحل محلها السمبوسة واللقيمات والمطبق وأنواع مختلفة من الحلويات التي يفضلها البعض على موائد الإفطار.

المجازي تقول إنها لن تستطيع أن تلبي جميع الرغبات لموائد الإفطار، فهي تعتذر عن طلبات كثيرة لا تستطيع تنفيذها، نظراً لقلة الوقت الكافي: "هذا العام التزمت مع فاعل خير لإعداد وجبة إفطار لأحد المساجد في الرياض بقيمة إجمالية 45 ألف ريال خلال الشهر الكريم".